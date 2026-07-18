Más de 42.000 habitantes de Tame, Arauca, permanecen sin agua potable tras avalancha

Una avalancha provocada por la creciente del río Tame destruyó buena parte de la infraestructura de captación y conducción del acueducto municipal, dejando sin servicio de agua potable a cerca de 42.000 habitantes del casco urbano de este municipio de Arauca.

La emergencia ocurrió hace aproximadamente una semana, cuando la fuerza del río arrasó cerca de 300 metros de la línea de aducción ubicada entre la bocatoma y los desarenadores. De acuerdo con la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Tame, Caribabare E.S.P., la creciente destruyó tres tuberías principales.

La avalancha también afectó aproximadamente 200 metros de la línea de conducción hacia la planta de tratamiento, cuya tubería principal tiene un diámetro de 20 pulgadas.

“Prácticamente la avalancha se llevó toda la línea de aducción. Nunca habíamos enfrentado una emergencia de esta magnitud”, explicó a Blu Radio el gerente de Caribabare, Yuliam Esneider Sierra.



Desde el segundo día de la emergencia, la empresa activó un plan de contingencia para llevar agua a los diferentes barrios del casco urbano mediante carrotanques.

La distribución se coordina con los presidentes de las juntas de acción comunal y se realiza a través de cronogramas establecidos para atender a las comunidades. Sin embargo, ante la magnitud de la emergencia, algunos habitantes también han tenido que desplazarse hasta fuentes hídricas cercanas para conseguir agua destinada a sus actividades diarias.

El gerente de Caribabare aseguró que los trabajos para recuperar el sistema avanzan con el apoyo de diferentes entidades y administraciones municipales y departamentales.

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Las condiciones climáticas dificultaron durante varios días el ingreso de los equipos y la evaluación de la infraestructura. Según el gerente de la empresa, apenas recientemente fue posible desviar parcialmente el cauce del río para que los ingenieros y especialistas pudieran revisar con mayor precisión el alcance de los daños.

Las primeras estimaciones indican que la reconstrucción del sistema de captación y conducción podría costar entre 5.000 y 8.000 millones de pesos. La cifra podría ajustarse cuando finalicen los estudios técnicos.

Por ahora, no existe un tiempo definido para la recuperación total del servicio. La Gobernación de Arauca, la Alcaldía de Tame y Caribabare E.S.P. trabajan en la estructuración del proyecto para gestionar los recursos necesarios y reconstruir la infraestructura afectada.

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El objetivo de las autoridades es recuperar completamente el sistema de acueducto y restablecer el suministro de agua potable para los cerca de 42.000 habitantes afectados por esta emergencia.