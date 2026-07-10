Colapso de puente deja incomunicado a Arauca con los santanderes por carretera

El colapso del puente sobre el caño Bojabá, ubicado en la vereda Caño Negro, provocó el cierre total de la vía de La Soberanía y dejó a Arauca sin conexión terrestre con los departamentos de Santander, Norte de Santander y el municipio de Cubará, en Boyacá.

La emergencia se presentó en uno de los corredores viales más importantes del oriente colombiano, utilizado para comunicar a Arauca con el centro del país. Como consecuencia del daño en la estructura, fue suspendido el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga, lo que impacta la movilidad de viajeros y el abastecimiento de mercancías.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades adelantan inspecciones técnicas para establecer las causas del colapso y definir las obras necesarias para recuperar la conectividad en este tramo de la carretera.

Colapsó el puente sobre el río Bojabá, en la vía de La Soberanía, dejando a Arauca sin conexión terrestre con Santander, Norte de Santander y Cubará (Boyacá). El paso de todo tipo de vehículos permanece suspendido mientras las autoridades evalúan los daños #MañanasBlu pic.twitter.com/wcopvwNOla — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 10, 2026

Hasta el momento no se reportan personas heridas como consecuencia del incidente. Sin embargo, las autoridades mantienen restringido el paso por el sector mientras avanzan las evaluaciones de seguridad.

Los organismos encargados de la atención de la emergencia hicieron un llamado a los conductores para que no intenten transitar por la zona afectada y consulten únicamente los reportes oficiales sobre el estado de la vía antes de emprender cualquier viaje.

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El cierre de este corredor representa una afectación para el transporte de pasajeros y carga entre Arauca y el resto del país, debido a que la vía de La Soberanía es considerada una de las principales rutas de acceso al departamento.