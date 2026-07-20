Incendio en Isla de Salamanca está controlado y a punto de extinguirse: Parques Naturales

De acuerdo con Parques Naturales este lunes 20 de julio en el que se conmemora el grito de Independencia, el Parque Isla Salamanca se librará del incendio forestal que desde la semana pasada viene afectando a las aves, la fauna y la flora que habita en este santuario natural, y a los barranquilleros por el humo que llega a la ciudad.

Según las autoridades presentes en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el Gran Malecón, las llamas han sido controladas en un 100 % y presentan un 95 % de liquidación, permaneciendo un único punto de calor que es objeto de monitoreo para prevenir una posible reactivación.

“De acuerdo con la evaluación preliminar, el área afectada, aproximadamente 40 hectáreas, corresponde principalmente a vegetación de enea (70 %), arbustal de espinoza (25 %) y, en menor proporción, bordes de mangle salado y ejemplares de ficus (5 %)”, especificaron en un comunicado las autoridades presentes en el PMU.

Agregaron que en cuanto a la fauna, se reportan afectaciones sobre especies como icoteas, aves, abejas, avispas y nidos de aves, que serán objeto de seguimiento.



Sobre el porcentaje del incendio que aún se encuentra en proceso de liquidación, detallaron que “corresponde a un sector donde existen cultivos, con predominio de coco, situación que requiere un manejo cuidadoso por parte de los organismos de respuesta”.

Las causas del incendio aún no han sido establecidas y continúan siendo materia de investigación por las autoridades competentes, sin embargo se hace un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención, evitando: arrojar vidrios, latas u otros residuos que puedan favorecer el inicio de incendios.

Asimismo, no realizar quemas e informar de manera oportuna cualquier señal de humo o fuego a las autoridades.

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Resaltaron, además, la importancia de la participación de las comunidades aledañas, especialmente apoyando la identificación y el acceso a fuentes de agua que faciliten la atención oportuna de este tipo de emergencias.

Como informó Parques Naturales en su momento, esta vez el incendio forestal se expandió de manera subterránea, lo que complicó aún más las labores de bomberos, brigadistas de parques naturales, Ejército, Policía, Armada de Colombia y Defensa Civil, que trabajan para apagar las llamas.

Las autoridades ambientales y los organismos de socorro informaron que continuarán realizando labores de vigilancia y monitoreo hasta garantizar la completa liquidación del incendio y la seguridad del área protegida.