Isla de Salamanca: incendio subterráneo amenaza con seguir extendiéndose

Ante el incendio que se reavivó en el sector de Caño Valle y está afectando unas 40 hectáreas en el parque Isla de Salamanca, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Gran Malecón de Barranquilla este sábado a las 7 de la noche.

Las llamas se extienden ahora de manera subterránea, confirmaron funcionarios del Parque Natural.

En ese sentido la conflagración empezó a ser atendida desde el sábado en la tarde por Bomberos voluntarios de Sitionuevo, Magdalena, que además de herramientas manuales usaron motobombas de alta presión y tuvieron el apoyo de un helicóptero con sistema Bambi Bucket que esparce agua desde el aire.

Explicó el director territorial Caribe de Parques Naturales, Edwin Traslaviña, que ahora el incendio se caracteriza por ser superficial, subterráneo y de copa, lo que lo hace un poco más complejo de controlar.



“Estos incendios son muy complejos porque usted aparentemente en la superficie lo ve controlado en un cien por ciento, pero a veces quedan rezagos a nivel subterráneo que afloran y hacen que nuevamente se genere el incendio en la superficie”.

El funcionario de Parques Naturales destacó que este domingo ingresan a primera hora el cuerpo de bomberos de Sitionuevo, la brigada del Vía Parque Isla Salamanca, Defensa Civil, Policía y Ejército, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial, hasta lograr la liquidación total del incendio.

En el Gran Malecón sigue instalado el PMU con todas las autoridades competentes.