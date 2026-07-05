Alerta en Sitionuevo, Magdalena: Defensoría advierte riesgo de masacres

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia para el municipio de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena, ante el peligro que corren sus pobladores por los enfrentamientos y expansión del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Este domingo la entidad dio a conocer la Alerta Temprana en Sitionuevo, debido al crecimiento en ese municipio de los grupos criminales del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos también como Los Pachenca.

Según el informe, estos grupos generan un riesgo extremo a la población en la zona rural de la Ciénaga Grande de Santa Marta que cubre el municipio de Sitionuevo, “en los centros poblados palafíticos Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento de Palermo, incluyendo sus caseríos La Canchera, Caño Clarín, Villa Clarín y las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad”.

Además de la expansión del Clan del Golfo, que avanza desde el departamento del Atlántico, y los Pachenca, presentes en la Sierra Nevada y parte de La Guajira, se suma la reactivación de la banda Los Carperos, en Palermo, que estaría trabajando para uno de los dos grupos, agregó la alerta temprana.



Resalta la Defensoría que Sitionuevo es un sitio estratégico que articula la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, lo que facilita el tránsito de estupefacientes y otras economías ilícitas.

Defensoría Foto: Defensoría

La entidad alertó “sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio”, teniendo en cuenta “que este año ha documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados”, como la reciente masacre ocurrida en el corregimiento Palmira, en Puebloviejo, donde murieron 5 personas, varias de Nueva Venecia, que celebraban el Día de la Madre, “lo que evidencia la interconexión de la violencia en el complejo lagunar”.

“De no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos”, advierte el documento de la Defensoría.

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Riesgos para los niños y a la subsistencia

Destaca la Defensoría que los grupos armados ilegales están ejerciendo “una fuerte gobernanza armada sobre la población civil”, y esto se manifiesta mediante la imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, la realización de reuniones coercitivas y la exigencia sistemática de extorsiones a pescadores, mujeres y hombres comerciantes y personas operadoras turísticas.

“Incluso, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha identificado el uso sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas. Adicionalmente, ha documentado graves afectaciones al mínimo vital de las comunidades, pues los actores armados ilegales han expulsado a pescadores de sus zonas tradicionales de faena y prohibido el acceso a cuerpos de agua estratégicos, impactando directamente la seguridad alimentaria de la cultura anfibia”.

Asimismo, la entidad denunció que la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el almacenamiento de armas y expendio de estupefacientes debilita el tejido social.

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El informe hace especial énfasis en el riesgo que en la actualidad corren “niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan dinámicas de vinculación forzada y cooptación incentivadas por la precariedad socioeconómica y la falta de oportunidades”.

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones urgentes a entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior para coordinar la respuesta rápida, la Armada Nacional y la Policía Nacional para aumentar las acciones de disuasión en corredores fluviales y lagunares, y la Fiscalía para el esclarecimiento de homicidios.

“Las recomendaciones también están dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad Nacional de Protección, con el propósito de que activen rutas de prevención y protección diferencial”.