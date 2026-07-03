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Cayeron dos presuntos extorsionistas que amenazaban a comerciantes del Magdalena Medio

Los capturados, conocidos como alias 'Flaco' y 'Jothselin', fueron enviados a la cárcel tras una investigación del Gaula y la Fiscalía que permitió esclarecer 15 casos de extorsión.

Presuntos extorsionistas en el Magdalena Medio.jpg
Imagen de las autoridades. Presuntos extorsionistas en el Magdalena Medio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

En un operativo adelantado en Barrancabermeja y Bucaramanga, la Policía Nacional, a través del GAULA y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de una estructura dedicada a la extorsión en el Magdalena Medio. Ambos fueron enviados a prisión por orden de un juez.

Los detenidos fueron identificados con los alias de 'Flaco', quien presuntamente cumplía funciones logísticas, y 'Jothselin', señalada de administrar las finanzas de la organización. Además, las autoridades imputaron cargos a alias 'Tato', quien registra antecedentes judiciales por el delito de homicidio.

Durante las diligencias judiciales fueron incautados un teléfono celular y una motocicleta, elementos que hacen parte del proceso investigativo.

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De acuerdo con la investigación, los capturados se hacían pasar por integrantes de estructuras criminales para intimidar a comerciantes y agricultores del Magdalena Medio mediante llamadas extorsivas. Les exigían pagos entre tres y diez millones de pesos, bajo amenazas de atentar contra su vida, la de sus empleados o sus establecimientos comerciales si no accedían a las exigencias económicas.

Con este resultado, las autoridades aseguraron que fueron esclarecidas 15 denuncias por extorsión, afectando las finanzas y la capacidad operativa de la organización delincuencial.

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