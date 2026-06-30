Cayó alias ‘Malayo’, asesino cabecilla de Los Pachenca en La Guajira: iba con su escolta

Un operativo en zona urbana de Riohacha terminó con la captura de Yeimer Pinto, alias de ‘Malayo’, uno de los principales cabecillas de la subestructura criminal “Javier Cáceres”, perteneciente a Los Pachenca. Junto a él fue detenido Helio López, alias ‘Mandón’, quien cumplía funciones de escolta personal de este criminal.

Las capturas se produjeron durante una diligencia de allanamiento y registro que hace parte de una investigación iniciada en 2025 contra esta estructura criminal, considerada una de las de mayor influencia en la región Caribe. Ambos fueron judicializados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Suministrada

Según las investigaciones, la subestructura “Javier Cáceres” cuenta con cerca de un centenar de integrantes entre hombres armados y redes de apoyo, con presencia en municipios del Magdalena y La Guajira. Su accionar se concentra sobre la Troncal del Caribe y en corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas y otras economías ilegales.

Alias ‘Malayo’ era considerado uno de los hombres de mayor confianza de alias ‘Nain’ o ‘Bendito Menor’, principal cabecilla de la estructura, y tendría bajo su mando a por lo menos 40 hombres armados encargados del control territorial y de las rutas de salida de cocaína desde la Alta Guajira hacia el Caribe. Además, mantenía una confrontación armada con el grupo delincuencial conocido como ‘Los JJ’ por el control de las rentas criminales en la región.



Las autoridades también lo relacionan con el asesinato de un ciudadano en el barrio Dividivi, en Riohacha, crimen que habría sido grabado y difundido posteriormente en redes sociales con el objetivo de generar temor entre la población y enviar mensajes intimidatorios a grupos rivales y a las autoridades.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos pistolas, cinco proveedores, 71 cartuchos de diferentes calibres, siete teléfonos celulares y material de intendencia que será analizado como parte del proceso investigativo.

La captura de alias ‘Malayo’ representa un golpe a la estructura de mando y a las finanzas de la subestructura “Javier Cáceres”, que durante los últimos años consolidó su influencia sobre corredores estratégicos del narcotráfico y actividades de extorsión en varios municipios del Caribe colombiano.