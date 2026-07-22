Alcalde de Cali ofrece centro cultural para sede alterna de gobierno de la Espriella

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ofreció la antigua sede de la Federación de Estudiantes Universitarios, FES, para que se convierta en la sede desde la que el Gobierno nacional despache periódicamente en el Valle del Cauca, tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de convertir a la capital vallecaucana en una de las sedes alternas de su administración.

La propuesta fue planteada, luego de que el mandatario electo anunciara que no concentrará su gestión únicamente en Bogotá y que tendrá presencia institucional en diferentes regiones del país. Según explicó, además de Cali, su gobierno contará con sedes alternas en Barranquilla y Medellín.

“Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín”, afirmó el presidente electo.

La decisión significa que, durante el próximo gobierno, el presidente y sus ministros podrían trasladar de manera periódica parte de sus despachos y actividades institucionales a Cali, con el propósito de acercar la toma de decisiones del Ejecutivo a las regiones.



“Celebramos el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, de que Cali será una de las sedes de su gobierno, eso es un mensaje muy importante no solo para cali y el sur occidental sino para todas las regiones de Colombia. Ponemos a disposición del presidente de la Espriella la antigua sede de la FES para que pueda despachar desde ahí cuando se encuentre en nuestra hermosa ciudad” mencionó el alcalde Alejandro Eder.

El anuncio fue recibido con respaldo por parte de diferentes sectores económicos y empresariales del Valle del Cauca, que consideran que una mayor presencia del Gobierno nacional en la región podría facilitar la gestión de proyectos estratégicos y fortalecer la interlocución con el Ejecutivo.

Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, su director ejecutivo, Juan Manuel Sanclemente, manifestó qué: "este es un reconocimiento al papel estratégico de nuestra región, y es una oportunidad para acercar al gobierno nacional a los territorios “.

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"Desde ProPacifico vemos con mucho agrado este anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de tener a Cali como sede alterna de la presidencia de la reública. Colombia se desarrolla desde las regiones y que bueno que se gobierne desde ellas" manifestó Maria Isabel Ulloa, directora ejecutiva de esta entidad.

Por su parte el presidente de Fenalco Valle, Octavio Quintero, mencionó que esta decisión ayudará a activar la economía y genera confianza en la ciudad”.

Los gremios esperan que, a partir del próximo 7 de agosto, cuando Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de la República, esta mayor cercanía con el Gobierno nacional se traduzca en respaldo para proyectos relacionados con el desarrollo económico, la infraestructura, la generación de empleo y la competitividad del Valle del Cauca.