Comunidades indígenas llegan a Cali a participar en manifestación de respaldo al Gobierno saliente

Varias chivas en las que se movilizan comunidades indígenas, se encuentran en camino desde el departamento del Cauca para arribar a la ciudad de Cali, para participar en la convocatoria de simpatizantes del Gobierno Nacional saliente, en defensa de las reformas sociales.

La concentración se realizará desde las 9:00 de la mañana, en el sector de Puerto Rellena, en el oriente de la ciudad, que será el punto de encuentro también de centrales obreras, el magisterio y otros colectivos que respaldan el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

"En la ciudad de Cali y la ciudad de Popayán, las dos capitales de Valle y Cauca, nuestras comunidades han decidido acudir al llamado que hace el presidente de la República, en torno a defender los alcances en términos de construcción social, de participación democrática, de logros a los derechos exigidos que parecieran estar amenazados por pretensiones del gobierno entrante", señaló Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

Las autoridades de movilidad en Cali realizarán varios desvíos de la avenida Simón Bolívar que es la entrada a la ciudad desde el sur, esto sumado a los desvíos en el norte donde de forma simultánea se estará haciendo el desfile militar.