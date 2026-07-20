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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así se realizará el desfile militar en el marco de la celebración del 20 de julio en Cali

Así se realizará el desfile militar en el marco de la celebración del 20 de julio en Cali

Tres rutas del sistema MÍO en Cali se verán afectadas por los cierres en el norte de la ciudad, en el marco del desfile militar del 20 de julio.

Ensayo del desfile militar en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

La capital del Valle del Cauca se encuentra completamente lista para la celebración de este 20 de julio, desde las seis de la mañana se iniciaron los cierres viales en el sector del recorrido, que se realizará por la avenida Sexta.

El desfile de las Fuerzas Armadas está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana, y saldrá desde la plazoleta Jairo Varela en el centro de la ciudad, hasta el sector de Chipichape al norte de Cali. Son más de 1200 uniformados los que participarán del tradicional desfile en la capital vallecaucana.

"Vamos a contar con los componentes de Ejército, de Fuerza Aérea, de Policía, sus diferentes capacidades que tienen para brindar seguridad a los caleños y en la región. Va a ser un desfile que iniciará desde este punto, desde la plazoleta Avianca, se va a desplazar por toda la Avenida sexta hasta el CAI de Chipichape, invitamos a todos los caleños a que salgan, a que acompañen a su fuerza pública", señaló el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés.

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Tres rutas del sistema MÍO en Cali se verán afectadas por los cierres en el norte de la ciudad, en el marco del desfile militar del 20 de julio, el jefe de operación de Metrocali, Tito Garzón, confirmó que una vez finalice el desfile, se normalizarán el servicio.

"Las rutas afectadas por estos cierres son la P24B, la P21E y la P27D. Una vez la autoridad de tránsito nos autorice el uso de estas vías, restituiremos el servicio por el sector", dijo Garzón.

De manera simultánea al desfile militar, en el oriente de Cali, se realizará la concentración de colectivos simpatizantes del Gobierno nacional para participar de la manifestación convocada por el presidente Gustavo Petro, en lo que han definido una defensa de las reformas sociales.

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