Sector salud reclama plan de emergencia desde el primer día del próximo gobierno

Durante el Foro de Salud de la ANDI, representantes de distintos sectores del sistema de salud coincidieron en la necesidad de que el próximo gobierno adopte medidas urgentes para enfrentar los desafíos financieros y operativos que afectan la prestación de los servicios en el país.

La presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, señaló que el próximo presidente deberá iniciar su mandato con un plan de emergencia que permita atender el déficit que impacta a diferentes actores del sector. Según explicó, además de definir una hoja de ruta para el sistema de salud, será necesario reconstruir la confianza entre todos los participantes de la cadena.

Advierten grave deterioro del sistema de salud. Foto: Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez indicó que este trabajo deberá involucrar a las EPS, IPS, prestadores de servicios y a la industria farmacéutica, con el propósito de garantizar que los pacientes puedan acceder de manera oportuna a medicamentos, tratamientos y servicios de salud.

Por su parte, el director de la Unión de las IPS, Jorge Toro, destacó una iniciativa que se adelanta junto con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) para fortalecer las competencias de los secretarios de salud de las ciudades capitales.



El proyecto busca mejorar la articulación entre las entidades territoriales y las instituciones prestadoras de servicios de salud en aspectos relacionados con el seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios, así como en los procesos de cierre de servicios, inspección y vigilancia.

Sistema de Salud. Foto: referencia, AFP

Toro explicó que esta estrategia apunta a fortalecer la gestión local en salud y a construir mecanismos de trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y las redes de prestación de servicios.

Asimismo, señaló que el sector espera participar en la formulación de propuestas que puedan ser consideradas durante los procesos de empalme y posteriormente incorporadas en los planes de desarrollo del próximo gobierno, con el fin de contribuir a la definición de acciones para atender las necesidades del sistema de salud.