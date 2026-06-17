Hospital San Juan de Dios: Gobierno responde a críticas por costos de funcionamiento

El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a las críticas formuladas por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, sobre el proceso de recuperación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil.

El congresista había cuestionado la creación de una nueva entidad administrativa para operar el hospital, señalando que cuenta con 39 funcionarios de planta y un costo mensual cercano a los $343 millones, en medio de las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud.

Forero también puso en duda la necesidad de esta estructura administrativa y afirmó que las obras que actualmente se desarrollan en la torre central del complejo hospitalario están siendo ejecutadas por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y no directamente por la nueva entidad creada para el hospital.

El Hospital San Juan de Dios Foto: AFP.

Frente a estos señalamientos, el Ministerio de Salud aseguró que las afirmaciones del representante contienen información falsa y descontextualizada.



Según la cartera, la creación del Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil fue ordenada mediante el Decreto Ley 1959 de 2023 y hace parte de una política pública respaldada por decisiones legislativas y judiciales encaminadas a recuperar uno de los complejos hospitalarios más importantes del país.

La entidad explicó que los 39 cargos actualmente provistos corresponden únicamente a personal administrativo encargado de reconstruir las capacidades institucionales, financieras, jurídicas, tecnológicas y organizacionales necesarias para la reapertura del hospital. Asimismo, indicó que aún no se ha vinculado personal asistencial debido a que continúan los procesos de habilitación exigidos por la normatividad vigente.

Hospital San Juan de Dios Foto: Presidencia

Sobre las obras de infraestructura, el Ministerio señaló que la intervención física del complejo y la reconstrucción institucional son procesos complementarios que avanzan de manera simultánea.

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En ese sentido, sostuvo que la existencia de contratos para la recuperación de la torre central no elimina la necesidad de contar con una estructura administrativa que permita poner en funcionamiento el hospital una vez concluyan las obras.

Finalmente, la cartera reiteró que todas las actuaciones relacionadas con la recuperación del Hospital San Juan de Dios cuentan con respaldo técnico, jurídico y presupuestal, y aseguró que los procesos pueden ser objeto de control ciudadano, institucional y judicial.