Forero acusa al MinSalud de otorgar millonarios contratos para la nueva entidad del San Juan de Dios

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció por medio de un video en sus redes sociales que el viceministro de Salud, Jaime Urrego, nombrado director encargado del hospital San Juan de Dios, durante 14 meses, recibió pagos adicionales por más de 200 millones de pesos.

Asimismo, aseguró que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría creado una nueva entidad estatal para el hospital, en donde nombró a 39 personas con altos salarios y dio contratos millonarios, pese a que el centro de salud actualmente no está operando ni atendiendo pacientes.

Hospital San Juan de Dios Foto: ERU (Empresa de Renovación Urbana)

“A partir de enero del año 2025, esta entidad ya tiene planta de personal. De hecho, le dieron un regalito a 1 de los consentidos del presidente y del ministro, al viceministro Jaime Urrego, quien durante 14 meses fungió como director encargado del hospital San Juan de Dios”, aseguró el congresista del Centro Democrático en su video.

En su denuncia, el representante a la Cámara señaló que entre el año 2025 y enero del 2026, justo antes de que entrara en vigor la ley de garantías, el ministro de Salud nombró a 39 personas con un salario mensual, en medio de la crisis del sector.



Hacen fiesta con la salud.



Mientras el San Juan de Dios sigue sin prestar servicios, la nueva entidad creada por @GA_Jaramillo cuesta a los colombianos $343 M al mes en nómina.



Además, el vice @urregofinseya recibió un encargo que le representó $220 M adicionales en 14 meses. pic.twitter.com/fbxKEjnho2 — Andrés Forero CD (@AForeroM) June 15, 2026

"Lo más escandaloso es que entre el año 25 y, sobre todo, enero del año 26, antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, nos encontramos con que nombraron hasta 39 personas, con un costo mensual en medio de la crisis que está viviendo el sector de 343 millones de pesos. Alguien dirá, no, es que ellos son los que están a cargo del reforzamiento estructural de la torre central, por ejemplo, pero no es así, porque la entidad además firmó un contrato de más de 200 mil millones de pesos con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que es la que realmente hoy está a cargo de estas obras”, agregó el representante.

Según la denuncia, los recursos públicos se estarían destinando a sueldos, alquiler de equipos como computadoras y transporte para funcionarios que no tienen funciones claras ni definidas en el centro de salud.

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“Realmente sentimos que aquí el gobierno está aprovechando el pretexto del San Juan de Dios para beneficiar a cuotas políticas. Esto es impresentable en medio de la peor crisis de salud que ha vivido el sector en los últimos años”, concluyó el representante Forero.