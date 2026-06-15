Modelo de consulta solucionaría problemas en las UCI de Bogotá: así funciona la propuesta

Bogotá atraviesa nuevamente una temporada de alta demanda en los servicios de salud debido al aumento de enfermedades respiratorias en menores de edad. Ante este panorama, especialistas impulsan un modelo de consulta prioritaria pediátrica que busca evitar la saturación de las urgencias y garantizar una atención más rápida para los pacientes que realmente requieren manejo hospitalario.

La estrategia cobra relevancia en momentos en que la ciudad enfrenta el tradicional pico respiratorio que se presenta entre marzo y junio, una época en la que históricamente aumenta la ocupación de camas pediátricas y la presión sobre hospitales y clínicas. Según datos citados por el Instituto Nacional de Salud, promotores de la iniciativa, en años anteriores la ocupación de camas para niños ha alcanzado niveles cercanos al 90 %.

Este modelo de consulta prioritaria busca descongestionar las urgencias en Bogotá

La propuesta es liderada por José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes (SPLA), institución que actualmente atiende a más de 4.000 menores al mes mediante este esquema.



El objetivo es que los pacientes con síntomas respiratorios reciban una valoración especializada antes de acudir a un servicio de urgencias. De esta manera, los pediatras pueden determinar si el menor requiere hospitalización, manejo en urgencias o tratamiento ambulatorio dentro de la misma institución.

Según la experiencia reportada por la entidad, nueve de cada diez casos pueden resolverse sin necesidad de que el paciente llegue a una sala de urgencias.

José Manchego, director ejecutivo de la Sociedad Pediátrica de los Andes Suministrado

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La consulta prioritaria pediátrica como estrategia para reducir hasta en un 70 % la congestión en el sistema de salud

Las infecciones respiratorias representan entre el 70 % y el 80 % de las consultas médicas en menores durante estas temporadas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud citadas en el documento.

Frente a esta realidad, la consulta prioritaria se presenta como una alternativa para agilizar la atención y optimizar los recursos disponibles. Además de reducir la congestión en los servicios hospitalarios, el modelo permitiría generar ahorros cercanos al 60 % frente a los costos asociados a la atención por urgencias.

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Los especialistas destacan que diagnósticos frecuentes como resfriados, faringitis o bronquiolitis suelen manejarse eficazmente mediante atención ambulatoria cuando son detectados a tiempo.

Ante estos síntomas, la consulta prioritaria debe ser la primera opción

Los expertos recomiendan que padres y cuidadores estén atentos a señales como fiebre superior a 38,5 grados, dificultad para respirar, rechazo a los alimentos, somnolencia excesiva o cambios en la coloración de la piel.

La recomendación es buscar atención médica desde los primeros síntomas para evitar complicaciones y reducir la presión sobre la red hospitalaria. A esto se suman medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios y el uso de tapabocas cuando sea necesario.

Para los impulsores de esta estrategia, fortalecer la consulta prioritaria no solo beneficia a los niños y sus familias, sino que también permite que los hospitales concentren sus esfuerzos en los pacientes que realmente requieren atención de alta complejidad.