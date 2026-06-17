Gobernadora del Valle reclama falta de apoyo nacional para el acueducto de Buenaventura

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la financiación anunciada por el Gobierno nacional para el acueducto de Buenaventura aún no se ha materializado y que su ejecución quedará en manos del próximo presidente de la República.

Según explicó la mandataria, recientemente fue aprobado un documento Conpes que contempla un crédito por 280.000 millones de pesos, recursos que serían aportados por la Nación.

A esta inversión se sumarían otros 100.000 millones de pesos que aportaría el departamento a través del Sistema General de Regalías, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua en el distrito. Sin embargo, la gobernadora advirtió que, hasta el momento, esos recursos aún no están disponibles.

“Nunca han estado los recursos en el Gobierno nacional. Había unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que se dejaron desde el programa Todos Somos Pacífico, pero tuvieron que devolverlos porque no fueron ejecutados. Desde que llegamos en 2024 hemos venido insistiendo en que el acueducto de Buenaventura es una de las obras fundamentales para el departamento”, aseguró la mandataria en declaraciones.



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Asimismo, señaló que desde 2019 han sido pocas las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional en Buenaventura para atender esta problemática. “En esa época se logró hacer el Plan Maestro y las dos plantas más grandes para poder iniciar las obras del acueducto. Sin embargo, después de eso muy pocas intervenciones se han realizado en Buenaventura”, explicó Toro.

En medio de este panorama, cabe recordar que Buenaventura completa hoy nueve días sin servicio de agua potable debido al daño en una tubería principal, situación que ha afectado a más de 300.000 habitantes del distrito. Se espera que la emergencia quede superada antes del próximo 20 de junio.