Buenaventura invertirá $6.700 millones para fortalecer la seguridad y la tecnología en el distrito

Con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad y convivencia en el Distrito de Buenaventura, avanza un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías que contempla una inversión cercana a los 6.700 millones de pesos.

La iniciativa fue formulada y aprobada por la Alcaldía Distrital de Buenaventura, que delegó a la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca (Corpovalle) la ejecución de los procesos contractuales necesarios para poner en marcha las acciones contempladas dentro del plan. Según explicó la entidad encargada del proceso, los recursos estarán destinados a fortalecer diferentes frentes relacionados con la prevención del delito y el mejoramiento de las capacidades institucionales para responder a las necesidades de seguridad de la población.

“Es un proyecto que la Alcaldía Distrital de Buenaventura estructuró, gestionó y aprobó con sus recursos del Sistema General de Regalías. La Alcaldía distrital lo que definió fue designarnos a nosotros para llevar a cabo ese proceso”, informó Adrián Zamora, director de Corpovalle.

El proyecto está alineado con los lineamientos establecidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca y contempla intervenciones en tres áreas estratégicas. La primera está orientada al fortalecimiento operativo de la Fuerza Pública; la segunda busca mejorar las herramientas tecnológicas y de apoyo para las labores de vigilancia y control; y la tercera se enfoca en promover una mayor articulación entre las instituciones y las comunidades para abordar de manera conjunta los desafíos en materia de seguridad.



Las autoridades consideran que este tipo de inversiones permitirán robustecer la capacidad de respuesta frente a distintas problemáticas que afectan a los habitantes del principal puerto del Pacífico colombiano, además de generar mejores condiciones para la prevención de hechos delictivos.

Con esta iniciativa, Buenaventura busca avanzar en la implementación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y a la consolidación de acciones integrales que respondan a las necesidades de la comunidad.