Viceministro Diálogo Social asegura que crisis del agua en Buenaventura se usa con fines políticos

La crisis por la falta de agua potable en Buenaventura se agudiza. Este sábado 13 de junio se cumplen cinco días desde que más del 70% de la ciudad permanece sin el servicio, luego de una emergencia provocada por la creciente súbita de la quebrada El Venado, que ocasionó el desprendimiento de una tubería principal de 39 pulgadas.

El viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rendón, se pronunció sobre la situación a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que la crisis estaría siendo utilizada con fines políticos electorales, lo que ha generado inconformidad entre la comunidad. Asimismo, señaló que el Gobierno nacional ha destinado más de 274.000 millones de pesos para proyectos de agua potable en el territorio.

"Es lamentable que la emergencia que sufre hoy Buenaventura por el daño en el tubo 39 esté siendo utilizada para fines políticos electorales y generar un malestar entre la comunidad de Buenaventura y el Gobierno del Cambio liderado por el presidente. Es necesario aclarar que la competencia para atender esta situación debe ser liderada por la alcaldía de Buenaventura, como primera autoridad en Buenaventura. Hasta el momento, la alcaldesa no ha participado en las reuniones que el Gobierno Nacional con la Procuraduría han citado desde el día martes", expresó Rendón.

El Gobierno nacional confirmó además la realización de un segundo Puesto de Mando Unificado, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas que permitan superar la crisis, en medio de señalamientos sobre una posible negligencia por parte del distrito.



"El Gobierno nacional ha dispuesto un recurso por 274,719 millones de pesos para la solución definitiva del agua, en 11 proyectos, de los cuales en 2026 se han asignado 56,000 millones de pesos para el inicio de tres obras, dentro de las cuales está la línea 39 Viaducto, que es la tubería fracturada en este momento y que abastece 70% del casco urbano; allí viven 220.000 personas. Las obras preventivas debían ser salvaguardadas por la empresa prestadora municipal SAAAB; sin embargo, al parecer no había mantenimiento preventivo."

Rendón también cuestionó la respuesta de la administración distrital, afirmando que la alcaldesa de Buenaventura no ha participado en las reuniones convocadas por el Gobierno desde el pasado martes para atender la emergencia.