Instituciones educativas en Buenaventura suspendieron clases por desabastecimiento de agua

La Alcaldía de Buenaventura decretó la calamidad pública ante la emergencia humanitaria que enfrenta el municipio desde hace cuatro días, tras una grave afectación en el suministro de agua potable.

La crisis se originó por la creciente súbita de la quebrada El Venado, que provocó el desprendimiento de una tubería de 39 pulgadas, que abastece a más del 70 % de la población del distrito.

María Salazar, gerente del acueducto de Buenaventura, informó que mientras se restablece el servicio, los carrotanques que han llegado a la ciudad están priorizando el suministro de agua en instituciones educativas, hospitales, clínicas y centros de reclusión. No obstante, debido a la falta de agua, los colegios decidieron suspender las clases hasta que se normalice la situación.

"Logramos conseguir la camabaja para poder maniobrar los tubos, para poder retirarlos y volver a instalarlos. Estamos contando entre siete y diez días que podamos hacerlo y estamos tratando de que sea en menos tiempo. Con la lluvia, la gente pudo abastecerse un poco y con los carrotanques que tenemos estamos tratando de primero priorizar todo lo que son instituciones educativas que ya hoy ya cancelaron clases, entonces ya quedarían los hospitales, las clínicas, los sitios de reclusión", señaló la gerente.



En medio de la crisis, la alcaldesa de Buenaventura, Ligia del Carmen Córdoba hizo un llamado al Gobierno Nacional para que brinde apoyo urgente y ayudas humanitarias que permitan atender la situación que atraviesa el municipio.

"Buenaventura enfrenta una emergencia humanitaria que exige la intervención inmediata del Gobierno Nacional. Hacemos un llamado para que concurran con medidas inmediatas frente a la grave situación que atraviesa nuestro territorio. La magnitud de la crisis requiere decisiones y apoyo efectivo por parte de la nación, cientos de niños y jóvenes se encuentran afectados", dijo la alcaldesa.

A estas acciones humanitarias también se sumó la Defensa Civil, que movilizó un carrotanque con capacidad para 13.000 galones de agua, además de motobombas y más de 30 voluntarios, con el fin de fortalecer la atención de la emergencia en el territorio.