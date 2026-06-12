Influencer denuncia que su procedimiento estético realizado en Buenaventura puso en riesgo su vida

Una influencer denunció haber sido víctima de un procedimiento estético en Buenaventura que puso en grave riesgo su vida, tras la aplicación de sustancias no aptas para el cuerpo humano.

Se trata de Maina Quiñones, una mujer tumaqueña, quien aseguró a través de sus redes sociales que acudió a una persona que se hizo pasar por especialista para realizarle un procedimiento estético en los glúteos.

Según su testimonio, esta persona le inyectó silicona cosmética, una sustancia utilizada para la elaboración de productos de maquillaje y no para uso médico. Además, para cerrar las perforaciones generadas durante el procedimiento, presuntamente utilizó un adhesivo de uso doméstico empleado en materiales como calzado y madera, lo que agrava aún más la situación.

“Ya no quiero sufrir más. Esto es muy doloroso. Gracias a las oraciones de mi mamá y de mi familia sigo aquí. No se apliquen esto nunca en su vida. Costó 30 mil pesos y hoy estoy pagando con todo este dolor”, expresó la influencer.



Actualmente, Maina Quiñones permanece bajo seguimiento médico y se somete a diversos procedimientos para retirar la sustancia de su organismo. De acuerdo con especialistas, este tipo de materiales puede generar graves complicaciones, entre ellas inflamación crónica, necrosis de tejidos y otras afectaciones que comprometen seriamente la salud.

“Continuamos enfrentando situaciones relacionadas con la inyección de sustancias que el cuerpo no puede absorber. Debemos basarnos en pilares fundamentales como la asepsia y verificar que los procedimientos se realicen en establecimientos habilitados por la Secretaría de Salud”, explicó Lina Triana, cirujana plástica.

A través de sus plataformas digitales, Maina Quiñones ha compartido de manera constante su evolución médica, al tiempo que envía un mensaje de prevención a sus seguidores para que acudan únicamente a profesionales certificados y verifiquen que los procedimientos estéticos cumplan con todos los requisitos legales y sanitarios.