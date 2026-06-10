Capturan a alias 'Leison', señalado por homicidio de turistas en Buenaventura, Valle

En un operativo de la Policía en Buenaventura, fue capturado alias 'Leison', señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de dos turistas en este puerto del Pacífico. La acción se realizó en el sector de La Bocana, donde las autoridades también detuvieron a otras dos personas y aprehendieron a un menor de edad, todos presuntamente integrantes del grupo delincuencial 'Los Shottas'.

Según la investigación, alias 'Leison' habría participado en la desaparición y posterior asesinato de los turistas, hechos ocurridos el pasado 18 de mayo y que generaron gran conmoción en el país. Incluso, sería la persona que aparece en videos difundidos en redes sociales, donde se observa el momento en que una de las víctimas es llevada por la fuerza.

Las autoridades lograron su identificación en menos de 20 días gracias al análisis de videos, labores de inteligencia y trabajo judicial, lo que permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del caso. Durante el operativo también fueron incautadas armas de largo y corto alcance, munición, una granada y varios celulares, elementos que estarían siendo utilizados por esta estructura criminal.

“Este contundente resultado representa una afectación significativa a la estructura criminal Los Shottas en el sector de La Bocana, debilitando de manera directa su capacidad de control territorial. Esta organización mantenía vínculos con el GAO ELN, articulándose para el tráfico y transporte de sustancias narcóticas con destino a Centroamérica, lo que los consolidaba como uno de los principales generadores de violencia, homicidios y afectaciones a la seguridad en esta zona turística y rural de Buenaventura. Con esta acción, las autoridades avanzan de forma decidida en la recuperación de la tranquilidad y la confianza de residentes y visitantes”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante policía Valle.



De acuerdo con la Policía, 'Los Shottas' tienen injerencia en actividades como homicidios, extorsiones y control territorial en zonas turísticas de Buenaventura, además de presuntos vínculos con el ELN para el tráfico de drogas hacia Centroamérica.