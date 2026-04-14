“Yo no soy amiga de ningún testaferro de mafias”: Dilian Francisca Toro sobre acusaciones de Petro

En medio de la tensión nacional por los paros campesinos y la polémica sobre los avalúos catastrales, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió de manera tajante a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien la acusó de defender monopolios de tierras y tener vínculos con "testaferros de la mafia".



Cruce por la destitución de mandatarios

Uno de los puntos más álgidos de la confrontación surgió a raíz de supuestas declaraciones del mandatario sobre sus facultades para remover gobernantes locales.

Al respecto, Toro fue enfática en Recap Blu:

"Eso está clarísimo, él sabe exactamente que no se pueden destituir y menos por el Presidente de la República”, indicó la gobernadora, quieb recordó que el propio Petro acudió a instancias internacionales cuando vivió una situación similar como alcalde de Bogotá, calificando de "extraño" que ahora lance ese tipo de amenazas contra funcionarios elegidos por voto popular.



Defensa de la agroindustria y respuesta a acusaciones de "mafia"

Ante un trino del presidente donde se le vincula con "grandes hacendados testaferros de la mafia", Toro desmintió cualquier relación ilegal y defendió la legalidad de la industria azucarera.

“Yo no soy amiga de ningún testaferro de las mafias. Soy amiga, por supuesto, de los cañicultores, que son gente decente que le generan empleo al Valle del Cauca”, afirmó.



Asimismo, la mandataria aclaró que su defensa no es para los latifundistas, sino para los pequeños productores:

“Estamos defendiendo a los campesinos porque es que la mayoría de la tierra del Valle del Cauca la tienen los campesinos, no los grandes latifundistas”.



Gestión regional frente al Gobierno Nacional

La gobernadora aprovechó para cuestionar la gestión de la Casa de Nariño en su departamento, asegurando que los avances sociales son fruto de la autonomía regional.

“Yo no hablo solamente, yo hago y ejecuto lo que no hace el Presidente por el Valle del Cauca”, sentenció.

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Escuche la entrevista: