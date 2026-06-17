ANDI advierte que el próximo gobierno deberá rescatar financiera y operativamente la salud

Durante el Foro de Salud que se realiza en Cartagena, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, afirmó que el sistema de salud colombiano enfrenta una de las situaciones más complejas de los últimos años debido a problemas financieros y operativos que, según indicó, ya están afectando la atención de los pacientes.

El dirigente gremial señaló que, aunque históricamente el sistema ha requerido ajustes y reformas, en el pasado se había logrado evitar que las dificultades administrativas y financieras llegaran a los usuarios. Sin embargo, aseguró que actualmente los ciudadanos enfrentan problemas para acceder a citas médicas, procedimientos y medicamentos, lo que evidencia el deterioro de la red de atención.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, durante el foro de salud en Cartagena, advirtió que el sistema de salud enfrenta una deuda acumulada cercana a los 32 billones de pesos durante los últimos cuatro años, recursos que, según afirmó, hoy se les adeudan a hospitales, EPS y… pic.twitter.com/XDxLR2PJGG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 17, 2026

Mac Master sostuvo que durante los últimos cuatro años se produjo una desfinanciación cercana a los 32 billones de pesos, recursos que, según explicó, se adeudan a hospitales, EPS y demás operadores del sistema. A su juicio, una de las tareas prioritarias del próximo gobierno será definir de dónde saldrán los recursos para garantizar la continuidad de los servicios y evitar nuevos cierres de instituciones de salud.

Según expuso, en diferentes regiones del país se ha registrado el cierre de entre 5.000 y 6.000 servicios hospitalarios, de los cuales más de mil corresponden a cierres definitivos. Agregó que departamentos como Chocó, Nariño y Cauca figuran entre los más afectados por la reducción de la oferta de atención médica.



Como parte de las propuestas presentadas por la ANDI, Mac Master planteó una estrategia en varias etapas. La primera consiste en asegurar recursos para mantener la operación del sistema y evitar más cierres hospitalarios, una necesidad que estimó entre 7 y 10 billones de pesos. Posteriormente, propuso una mesa de conciliación para establecer el monto real de las obligaciones pendientes y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas acumuladas.

También consideró necesario abrir una discusión nacional sobre el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los ajustes por inflación y la incorporación de nuevas tecnologías en salud. Asimismo, defendió la permanencia de las EPS como entidades encargadas de gestionar la atención de los usuarios, aunque señaló que el mecanismo de pago podría modificarse para fortalecer la eficiencia del sistema.

Mac Master insistió en que la recuperación del sector debe construirse a partir de consensos y no de confrontaciones políticas. En ese sentido, afirmó que la salud debe mantenerse al margen de las disputas ideológicas y electorales, y reiteró que el paciente debe ser el eje central de cualquier reforma o ajuste que se implemente en los próximos años.

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Finalmente, hizo un llamado a respetar los resultados democráticos y a concentrar los esfuerzos nacionales en la solución de los problemas estructurales del país. Según afirmó, independientemente de quién resulte elegido en las próximas elecciones, será necesario alcanzar acuerdos que permitan garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la atención para los colombianos.