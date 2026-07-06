"Dejo un pueblo jugando bien fútbol y sin trampas": Petro por empalme con nuevo gobierno

El Mundial de 2026, que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos, ha dejado gratas sensaciones para la Selección Colombia, que ha tenido un gran desempeño al asegurar su pase a los octavos de final y mantener altas posibilidades de superar lo hecho en Brasil 2014 al avanzar hasta los cuartos de final.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo viven, tal vez, su mejor momento, pues permanecen invictos en la cita mundialista tras vencer 3-1 a Uzbekistán en la primera fecha, luego 1-0 a RD Congo, empatar sin goles con Portugal y, más recientemente, derrotar 1-0 a Ghana, asegurando su boleto a los octavos de final.

Ante la emoción que ha despertado el Mundial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó un mensaje sobre la final que le gustaría ver.

Me gustaría una final del fútbol entre EEUU y Colombia https://t.co/nZKsILC6R1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

¿Qué dijo Petro sobre Colombia en la final del Mundial?

Recientemente se desató una polémica por la decisión de la FIFA de retirarle la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina. Tras la decisión del máximo organismo del fútbol mundial, podrá jugar los octavos de final frente a Bélgica.

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Frente a ello, Petro señaló que le gustaría ver una final entre Estados Unidos y Colombia, pero que el compromiso se dispute sin faltas, en un mensaje que muchos interpretaron como una referencia a la decisión de la FIFA, considerada por algunos como un beneficio para el combinado local.

"Dejo un pueblo jugando bien fútbol", afirmó Petro

Por otro lado, Gustavo Petro no perdió la oportunidad de ratificar su postura frente a Abelardo De La Espriella al insistir en que su triunfo en las urnas habría sido ilegítimo.

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El mandatario comenzó señalando que al inicio de su gobierno encontró un país, según él, con hambre, para luego afirmar que lo entrega "jugando bien fútbol".

"Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la Presidencia, dejo mi Presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien fútbol y sin trampas", escribió en su cuenta de X.

Trino de Petro sobre Colombia jugando fútbol X: @petrogustavo

Posteriormente, aseguró que el Gobierno actual realiza un empalme con el gobierno entrante, al que calificó de estar conformado por un "exconvicto y otras personas que son ilegítimas", al considerar que De La Espriella no ganó las elecciones en Colombia.

Además, aprovechó para invitar a los habitantes del sur de Bogotá a salir a las calles el próximo 20 de julio, reiterando que, según él, De La Espriella no ganó las elecciones, sino que "lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE. UU.", concluyó.

