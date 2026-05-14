No lo abandonen: familia de patrullero cartagenero secuestrado al conocerse video de supervivencia

En medio de la incertidumbre con la que convive día a día la familia del patrullero de la Policía, Harold Ricardo Martínez, secuestrado en el Cauca el pasado mes de octubre, un video de supervivencia publicado recientemente se convirtió en una nueva luz de esperanza.

Desde el corregimiento de Bayunca, en la zona rural de Cartagena, su mamá Sandra Martínez, relató en diálogo con Blu Radio que, aunque estas imágenes son esperanzadoras, lo único que aliviará su corazón destrozado y el de su familia, es que su hijo vuelva la libertad.

La afligida madre le pidió al Gobierno, y en especial al presidente Gustavo Petro, que no los abandone, y que haga todo lo posible para que su hijo y los otros secuestrados vuelvan a casa.

“Presidente, no los abandone, no los deje solos, ayúdenos con nuestros hijos para que estén con nosotros en casa, estamos ya desesperados. Por favor, señor presidente, pónganse la mano en el corazón, uste es padre, es hijo, estamos clamándole que nos ayuden”, dijo en su clamor al mandatario nacional.



Esta es la tercera prueba de vida que recibe la familia del uniformado cartagenero desde el pasado 31 de octubre, cuando se confirmó su secuestro. Para la madre, en este video su hijo se ve muy preocupado.

“El corazón de madre no miente. No lo vi bien, lo vi muy preocupado y pidiéndole al Gobierno que lo ayude, que es lo que yo más quiero en la vida, pidiéndole al señor que tomé el control, y bueno que le ablande el corazón al Presidente y a las personas que lo tienen, y que lo dejen en libertad, porque mi hijo es impecable, no es de malas costumbres, es un hombre bien educado, es todo para nosotros”, describió.

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El patrullero cartagenero fue secuestrado por las Disidencias de las Farc en la vía que comunica La Plata, Huila, con el departamento del Cauca, cuando se movilizaba en una motocicleta. El uniformado, de 30 años, había salido de permiso para conocer a su pequeña hija recién nacida en ese momento.

“Yo le había dicho que por qué no se iba en avión como siempre, y él me dijo: tranquila, mami, yo voy suave, voy despacio. Entonces, yo lo encomendé a Dios, para que me lo guardara y me lo cuidara, lamentablemente pasó esto, y mi hijo no pudo llegar a conocer a su hija, y tampoco pudo venir a la casa como eran sus planes”, contó la madre.

Harold Ricardo Martínez se encontraba adscrito a la seccional de protección y servicios en la estación de Policía de Cubará, en Boyacá. El patrullero, que ya completa siete años de servicio, decidió incorporarse a la institución policial para mejor la calidad de vida de él y su familia: su gran sueño era comprarle una casa a su mamá.

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“Nosotros estábamos pasando por una situación muy difícil, vivimos de alquiler en alquiler, y mi dijo me dijo: mami, yo me voy para la Policía, porque te voy a comprar tu casa, y así lo hizo porque me regaló mi casa, y aquí estamos todos esperándolo a él. Con la fe intacta de que volverá muy pronto”.