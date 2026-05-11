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Blu Radio  / Nación  / Procuraduría sanciona a patrulleros de la policía por muerte de joven durante las protestas de 2021

Procuraduría sanciona a patrulleros de la policía por muerte de joven durante las protestas de 2021

En un fallo de primera instancia un patrullero fue destituido e inhabilitado por 18 años, mientras que el subteniente que comandaba el operativo recibió suspensión e inhabilidad por ocho meses

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Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente a dos integrantes del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional por la muerte de un manifestante ocurrida durante las protestas del 1 de mayo de 2021 en el portal de TransMilenio Banderas, en Bogotá.

En un fallo de primera instancia, el ente de control destituyó e inhabilitó por 18 años al patrullero del ESMAD Abberson de Jesús Salas, al concluir que accionó un fusil lanzagás contra la multitud y causó lesiones mortales a un joven que participaba en las manifestaciones.

Según la Procuraduría, el uniformado actuó bajo órdenes del entonces subteniente y comandante de la sección 1 de ese antiguo escuadrón, Jorge Enrique Bombita.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría sancionó a Bombita con suspensión e inhabilidad por ocho meses, al considerar que ordenó la intervención de la multitud mediante el uso de la fuerza.

En los últimos días, la Procuraduría ha proferido una serie de fallos relacionados con la protesta social de 2021. Los hechos son similares, ya que los patrulleros sancionados, en el marco del uso de la fuerza ante los disturbios, accionaron sus armas e hirieron mortalmente a varios manifestantes.

Las protestas de 2021 se dieron luego de que el gobierno del entonces presidente Iván Duque, a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentara una reforma tributaria que derivó en varios días de intensos enfrentamientos.

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