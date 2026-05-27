El uruguayo Pablo Peirano es el nuevo técnico del Atlético Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga confirmó la llegada del técnico uruguayo Pablo Peirano como nuevo entrenador del equipo leopardo, en una apuesta de la dirigencia por mejorar el rendimiento deportivo tras el discreto primer semestre de 2026.

Peirano, de 51 años, cuenta con experiencia en el fútbol colombiano y suramericano. En el país dirigió a Independiente Santa Fe, además de haber pasado por otros clubes del continente, consolidando una trayectoria reconocida por su trabajo táctico y manejo de grupos.

La llegada del estratega uruguayo se da en medio de la necesidad de recomponer el camino del conjunto santandereano, luego de una campaña marcada por malos resultados, irregularidad y críticas de la afición, que esperaba un mejor desempeño del club en la Liga durante el primer semestre del año.

𝑄𝑢𝑖𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎𝑛𝑎, 𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎𝑛𝑜...



Bienvenido, 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐏𝐞𝐢𝐫𝐚𝐧𝐨 al equipo de los Santandereanos.



Volveremos a Rugir⚔️🐆 pic.twitter.com/fEpWjO5bHB — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) May 27, 2026

Desde la dirigencia del Atlético Bucaramanga señalaron que la contratación de Peirano busca fortalecer el proyecto deportivo y devolverle competitividad al equipo para el segundo semestre de la temporada, donde la meta será volver a pelear puestos de clasificación y recuperar la confianza de los hinchas.



Además del nuevo cuerpo técnico, el club adelanta negociaciones para incorporar al menos cinco nuevos jugadores que reforzarían diferentes líneas del equipo. Aunque los nombres aún no han sido oficializados, se espera que en los próximos días se concreten varias contrataciones para afrontar la nueva etapa deportiva.

“Hoy inicia una nueva historia para volver a Rugir” - 𝑃𝑎𝑏𝑙𝑜 𝑃𝑒𝑖𝑟𝑎𝑛𝑜 🇺🇾🧉🐆 pic.twitter.com/42NG1tD8zs — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) May 27, 2026

La expectativa entre la hinchada leoparda es alta frente al inicio del nuevo proceso, especialmente después de un semestre considerado como uno de los más flojos del equipo en los últimos años.

