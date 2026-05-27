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El uruguayo Pablo Peirano es el nuevo técnico del Atlético Bucaramanga

La llegada del estratega uruguayo se da en medio de la necesidad de recomponer el camino del conjunto santandereano.

Pablo Peirano
Pablo Peirano
FOTO: PABLO PEIRANO - TÉCNICO DEL ATLÉTICO BUCARAMANGA - SUMINISTRADA
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 27 de may, 2026

El Atlético Bucaramanga confirmó la llegada del técnico uruguayo Pablo Peirano como nuevo entrenador del equipo leopardo, en una apuesta de la dirigencia por mejorar el rendimiento deportivo tras el discreto primer semestre de 2026.

Peirano, de 51 años, cuenta con experiencia en el fútbol colombiano y suramericano. En el país dirigió a Independiente Santa Fe, además de haber pasado por otros clubes del continente, consolidando una trayectoria reconocida por su trabajo táctico y manejo de grupos.

La llegada del estratega uruguayo se da en medio de la necesidad de recomponer el camino del conjunto santandereano, luego de una campaña marcada por malos resultados, irregularidad y críticas de la afición, que esperaba un mejor desempeño del club en la Liga durante el primer semestre del año.

Desde la dirigencia del Atlético Bucaramanga señalaron que la contratación de Peirano busca fortalecer el proyecto deportivo y devolverle competitividad al equipo para el segundo semestre de la temporada, donde la meta será volver a pelear puestos de clasificación y recuperar la confianza de los hinchas.

Además del nuevo cuerpo técnico, el club adelanta negociaciones para incorporar al menos cinco nuevos jugadores que reforzarían diferentes líneas del equipo. Aunque los nombres aún no han sido oficializados, se espera que en los próximos días se concreten varias contrataciones para afrontar la nueva etapa deportiva.

La expectativa entre la hinchada leoparda es alta frente al inicio del nuevo proceso, especialmente después de un semestre considerado como uno de los más flojos del equipo en los últimos años.

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