Santander mantiene monitoreo tras sismo y prepara apoyo para zonas afectadas

Santander mantiene activados sus organismos de emergencia y las labores de verificación en diferentes municipios, luego del fuerte sismo registrado este lunes, que fue sentido en más de 100 municipios del oriente del país. Las autoridades departamentales informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales graves.

La Electrificadora de Santander, reportó normalidad en la infraestructura eléctrica del departamento tras el movimiento telúrico y aseguró que mantiene un monitoreo permanente para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía.

“Se mantienen un monitoreo permanente para garantizar la continuidad y calidad del servicio”, informó ESSA.

Santander enviará 20 unidades especializadas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas a Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes La Gobernación habilitá puntos de recepción de ayudas humanitarias, en coordinación con la Defensa Civil #VocesySonidos pic.twitter.com/BCmhRu1hM8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, expresó su solidaridad con las familias y comunidades que pudieron resultar afectadas por el sismo y señaló que en el departamento no se han registrado, hasta ahora, emergencias de mayor consideración.



Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, entregó un balance sobre la situación y confirmó que las autoridades continúan con las labores de revisión y verificación en distintos puntos del departamento, con el propósito de identificar posibles afectaciones en edificaciones e infraestructura.

Una de las novedades reportadas se presentó en la Subestación de Policía de Cincelada, donde fueron identificadas fisuras en el segundo piso de la edificación. La afectación fue verificada inicialmente de manera visual por las autoridades.

La Alcaldía de Barrancabermeja reportó afectaciones por el sismo en los colegios Camilo Torres, Antonio Nariño, El Castillo, La Arenosa y La Lejía, en el corregimiento Meseta de San Rafael. También hay daños menores en la Megaludoteca #MañanasBlu pic.twitter.com/nf1Go1cxo0 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 11, 2026

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Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni otras novedades relacionadas con esta situación. Los organismos de gestión del riesgo mantienen el seguimiento para determinar si las estructuras presentan algún nivel de afectación que requiera intervención.

Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó que el departamento se prepara para enviar apoyo humano especializado en búsqueda y rescate de víctimas en estructuras colapsadas hacia las zonas que requieran asistencia.

La administración departamental también anunció que Santander será uno de los primeros territorios en activar la recolección de ayudas humanitarias para las familias afectadas por el terremoto.

Estos son los tres puntos en Santander para donar ayudas a afectados por terremoto #VocesySonidos https://t.co/Rzy9qzOXPj — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 11, 2026

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La estrategia será coordinada con organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, con el propósito de organizar la recepción y posterior entrega de alimentos, elementos de primera necesidad y demás ayudas que sean requeridas.

Mientras avanzan estas acciones, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, atender las recomendaciones de los organismos de socorro y reportar cualquier daño estructural o situación de riesgo que pueda presentarse como consecuencia del movimiento telúrico.

Congresistas de Santander se solidarizan con víctimas del terremoto y piden ayudas #VocesySonidos https://t.co/6STNqEP8dI — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 10, 2026

El sismo registrado este lunes generó reportes de percepción en diferentes departamentos del país. En Santander, las autoridades activaron los protocolos de evaluación y respuesta para establecer posibles afectaciones en viviendas, edificaciones e infraestructura pública. Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo mientras se consolidan los reportes de los municipios.