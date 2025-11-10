En vivo
Hallan muerto a hombre en la vía entre Cincelada y Coromoro, en Santander

Las autoridades investigan posible accionar de grupos armados en la zona, pues la víctima presentaba varios impactos de arma de fuego.

