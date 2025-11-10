Hallan muerto a hombre en la vía entre Cincelada y Coromoro, en Santander

Un hombre fue hallado sin vida en la mañana de este lunes, 11 de noviembre, en un paraje rural de la antigua vía que conecta al corregimiento de Cincelada con Coromoro, en el departamento de Santander. De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, la víctima presentaba impactos de arma de fuego y aún no ha sido identificada por las autoridades.

“Se presenta un hecho de homicidio esta mañana en la antigua ruta entre Cincelada y Coromoro, allí en un paraje sobre la vía que conduce entre el corregimiento y la cabecera del municipio, apareció el cuerpo sin vida de un hombre al parecer con impactos de arma de fuego”, informó el coronel Arévalo.

El oficial señaló que la Policía Nacional acordonó la zona y funcionarios del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica al lugar y al cadáver, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan establecer la identidad de la víctima y los móviles del crimen.

“La persona no es un ciudadano de la región, no lo conocen los habitantes del sector, por tal razón estamos en ese proceso de investigación para determinar exactamente qué ocurrió”, añadió el coronel.



El hallazgo se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales de Santander. Según Arévalo, las autoridades han intensificado los operativos conjuntos para contener el avance de estos grupos ilegales.

“Hemos venido reforzando y hemos dado unas capturas importantes en este sector con integrantes del ELN que quieren llegar al territorio. La Policía Nacional, de manera muy articulada con la Quinta Brigada del Ejército y el Gaula Militar, se reúne casi a diario para direccionar esfuerzos y evitar que estos actores criminales lleguen a territorio santandereano”, explicó.

Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas y no descartan que el homicidio esté relacionado con disputas entre estructuras armadas que buscan expandirse hacia el suroriente de Santander.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, mientras las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita avanzar en la identificación de la víctima y el esclarecimiento del caso.