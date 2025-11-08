En vivo
ELN demuestra que es una organización terrorista: minDefensa sobre intento de atentado en Tunja

ELN demuestra que es una organización terrorista: minDefensa sobre intento de atentado en Tunja

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que en este momento se están desactivando los cilindros que no explotaron en el Batallón Simón Bolívar, en Tunja.

