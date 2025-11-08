ELN demuestra que es una organización terrorista: minDefensa sobre intento de atentado en Tunja

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras el frustrado atentado que se dio contra el Batallón Simón Bolívar, en Tunja.

Sánchez, explicó que en la mañana de este sábado se adecuó una volqueta con 24 cilindros para cometer el ataque.

“El ELN demuestra una vez más lo que es, una organización terrorista. Hoy hacia las 5:30 a. m. abandonaron una volqueta con 24 cilindros en inmediaciones del batallón Bolívar en la ciudad de Tunja. Gracias a la información de la comunidad, la fuerza pública reaccionó inmediatamente, hizo un perímetro de seguridad, pero lamentablemente unas tres horas después, esas cargas se activaron y cayeron dentro del batallón”, dijo el ministro Sánchez.

Además, Sánchez explicó que no todos los cilindros se activaron.



“Algunas de ellas explotaron, otras aún permanecían activas. En este momento el reporte parcial que tengo es que ya desactivaron algunas de ellas de manera controlada. Afortunadamente evitamos víctimas mortales, solamente hay dos heridos que me informan que no revisten gravedad, hay unas afectaciones a la infraestructura del batallón cuyo proceso de reparación también está avanzando”, expresó el ministro.

Por otro lado, explicó que, a nivel regional, se adelantará una reunión enfocada en seguridad y también se hará un consejo en Tunja.

“La otra es un consejo, una reunión extraordinaria de seguridad en la ciudad de Tunja, donde ya se encuentra nuestra cúpula militar y policial, nuestro comandante general de las fuerzas militares, acompañado también del viceministerio para la defensa y seguridad nacional, de la mano del gobernador, pero también del alcalde y otras autoridades locales, para revisar exactamente qué pasó y para ir detrás de los captores ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones para evitar cualquier atentado terrorista en cualquier lugar”, señaló el ministro.