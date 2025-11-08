Alcaldía de Tunja impone medidas tras atentado frustrado en el Batallón Simón Bolívar

Una fuerte alerta de seguridad se registró en la mañana de este sábado 8 de noviembre en Tunja, luego del hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos en el barrio Prados de Alcalá. El vehículo obligó a la intervención inmediata de las autoridades, quienes realizaron una detonación controlada que dejó cinco personas heridas y generó alarma entre la comunidad.

Ante este escenario, la Alcaldía de Tunja anunció a través de sus redes sociales la implementación de medidas temporales para preservar el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos.

Entre las restricciones se encuentran la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes, la realización de eventos públicos con aglomeración de personas, el estacionamiento de vehículos en zonas cercanas a entidades estratégicas, y el transporte de escombros, residuos peligrosos, mudanzas, cilindros de gas, líquidos inflamables y combustibles. Además, se restringe el uso de drones en todo el municipio y el transporte de parrillero en moto.

La administración municipal advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones acarreará las sanciones establecidas en la Ley 1801 de 2016 y demás normas aplicables. Asimismo, informó que trabajará de manera articulada con la Policía Metropolitana de Tunja y los organismos de socorro para asegurar la ejecución de las medidas.



El decreto estará vigente desde hoy, permaneciendo hasta las 6:00 a.m. del próximo 10 de noviembre.