Se entregó Ricardo González, segundo implicado en asesinato de Jaime Esteban Moreno

Siguen los avances en el caso del estudiante de la Universidad de Los Andes Jaime Esteban Moreno. Recientemente, se confirmó que se entregó el segundo implicado en su asesinato.

Se trata de Ricardo González, quien se entregó a las autoridades en Cartagena esta mañana.

De acuerdo con la defensa, el joven, identificado como Ricardo González, oriundo de Cartagena, nunca salió del país ni tenía intención de viajar a Venezuela, como se había especulado en días recientes.

La penalista Gladys Marcela López, apoderada de González, confirmó que fue ella quien coordinó los mecanismos para su entrega. El joven permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales.



Según informó la Fiscalía, ya está plenamente identificado como la persona que aparece en los videos en los que se observa la agresión contra Moreno en las afueras de la discoteca Before, en la noche del 31 de octubre. Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle 64 con carrera 15, en el norte de Bogotá.

Este es el segundo presunto agresor en entregarse después del ataque que terminó con la muerte de Moreno, quien falleció tras recibir una herida de arma blanca.