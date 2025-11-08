Sellan el bar Before Club, donde estuvo Jaime Esteban Moreno minutos antes de ser asesinado

En la mañana de este sábado, 8 de noviembre, las autoridades distritales sellaron el bar Before Club, ubicado sobre la Avenida Caracas, en la localidad de Chapinero.

El establecimiento fue el último lugar en el que se vio con vida a Jaime Esteban Moreno, el joven de 23 años que fue asesinado pocos minutos después de salir del lugar en la madrugada del pasado 31 de octubre.



¿Por qué sellaron el Before Club?

Según confirmó la Secretaría de Salud de Bogotá, la medida fue adoptada tras una inspección en la que se encontraron presuntas irregularidades en materia de salubridad dentro del recinto.

Sale a la luz nuevo video de día en que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá

De manera paralela, la decisión coincide con la reactivación de procesos de vigilancia sobre el bar, que ya había sido objeto de quejas por exceso de ruido y por operar fuera de los horarios permitidos para establecimientos nocturnos.

El caso de la muerte de Moreno, estudiante universitario, generó conmoción en la capital y ha puesto en la mira las condiciones de seguridad y control en la llamada “zona rosa” de Chapinero. Las autoridades continúan la investigación para determinar los hechos que rodearon el crimen y establecer responsabilidades.



Comunicado del bar tras muerte de Jaime Esteban Moreno

Por su parte, la dirección del establecimiento se pronunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que lamentó profundamente el fallecimiento del joven y expresó sus condolencias a la familia.



En el texto, Before Club aseguró que el hecho ocurrió fuera del perímetro del local y que los presuntos responsables —quienes también asistieron al evento de Halloween— están siendo procesados judicialmente.

El comunicado también señala que el bar ha ofrecido su “colaboración irrestricta” a la Fiscalía General de la Nación, entregando los registros audiovisuales del evento para facilitar la identificación de los agresores. Asimismo, la administración del establecimiento aprovechó para hacer un llamado a la Alcaldía de Bogotá, pidiendo fortalecer la movilidad nocturna y la presencia policial durante la madrugada, con el fin de prevenir hechos similares.

“Before Club reafirma su compromiso con la vida, la cultura y el respeto”, concluye el pronunciamiento, mientras el caso sigue bajo investigación y el bar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.