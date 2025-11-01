Procuraduría destituye e inhabilita por 12 años al exalcalde de Cartagena, William Dau

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por doce años al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, por participación indebida en política durante su gestión entre 2020 y 2023.

El fallo, emitido en primera instancia por la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4, concluyó que el exmandatario vulneró los principios de neutralidad e imparcialidad que rigen la función pública al expresar su respaldo a dos candidatas al Congreso durante la campaña legislativa de 2022.

Según el Ministerio Público, Dau difundió un mensaje de audio por WhatsApp en el que manifestó su apoyo a aspirantes vinculadas con una coalición política específica, en vísperas de las elecciones parlamentarias.

Aunque el mensaje se emitió en un entorno aparentemente privado, la Procuraduría consideró que, por su condición de alcalde de una de las principales ciudades del país, sus palabras adquirieron carácter público y relevancia política.



“El entonces alcalde de Cartagena expresó afinidad y respaldo hacia candidatas en un momento inmediatamente anterior a las elecciones legislativas de 2022. No se trata de una simple opinión privada, sino de un acto comunicativo con potencial de incidencia política”, señala el fallo.

El organismo determinó que Dau transgredió los principios de moralidad, neutralidad e imparcialidad de la administración pública, al utilizar su investidura para influir en procesos electorales. Por esta razón, calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de infringir la norma.

El exalcalde, quien participó en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre como precandidato al Senado y obtuvo 22.125 votos, podrá presentar un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría.

