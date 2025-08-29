Investigan atroz crimen de hombre en Charalá: apareció con signos de tortura y disparos

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre que fue hallado sin vida con varios impactos de bala, los ojos vendados y con aparentes signos de tortura, en la vía que del municipio de Charalá conduce al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.

De acuerdo con el reporte inicial, la comunidad alertó sobre la presencia de un cuerpo abandonado a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, la Policía Nacional confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego.

El alcalde de Charalá, Jorge Vega, indicó que la víctima no era residente del municipio y que, según versiones preliminares, habría estado viviendo en una vereda lejana de Coromoro. “Desafortunadamente lo trajeron hasta este sector de la vía. Las autoridades investigan quiénes lo llevaron hasta allí y qué hacía en esta zona”, señaló el mandatario.

Vega también manifestó su preocupación por la seguridad en el corredor vial que comunica a Charalá con Cincelada y pidió mayor presencia de la fuerza pública.

“Realizamos un consejo de seguridad extraordinario para analizar este caso y solicitar a Policía y Ejército que intensifiquen sus patrullajes. Queremos mantener la tranquilidad y evitar que estos hechos alteren la paz de nuestros municipios”, agregó.

El alcalde advirtió además que, tras hechos de violencia como este, algunas personas intentan realizar llamadas extorsivas a líderes comunales y comerciantes, por lo que pidió a la ciudadanía no ceder ante estas presiones y reportar de inmediato a las autoridades.

Por ahora, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal mientras avanza la investigación para establecer la identidad de la víctima y esclarecer los móviles del crimen.