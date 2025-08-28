Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Con los ojos tapados con una pañoleta encuentran el cuerpo de un hombre en Charalá, Santander

Con los ojos tapados con una pañoleta encuentran el cuerpo de un hombre en Charalá, Santander

La víctima aún no ha sido identificada, pero, al parecer, no era de la zona. Todo indicó que fue dejado en el lugar, según información extraoficial.

Hallan cuerpo de un hombre en Charalá, Santander.
Hallan cuerpo de un hombre en Charalá, Santander.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 03:09 p. m.

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado a un costado de la carretera que comunica al municipio de Charalá con el corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, Santander.

Según versiones preliminares, habitantes que transitaban por la vereda El Resguardo notaron lo que, en un principio, parecía ser un objeto extraño abandonado a un lado de la vía.

Al acercarse, confirmaron que se trataba de una persona muerta y, de inmediato, alertaron a las autoridades.

Uniformados de la Policía acudieron al lugar para adelantar la inspección y el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Se desconocen las circunstancias de su muerte y los motivos por los cuales su cuerpo fue abandonado en ese punto.

El hombre fue hallado con los ojos cubiertos con una pañoleta y presentaba varios impactos de bala.

De manera extraoficial, se conoció que no sería oriundo de la zona y que, presuntamente, habría sido dejado allí desde un vehículo en movimiento.

Ante este caso, las autoridades departamentales convocaron un Consejo de Seguridad Extraordinario para analizar la situación y reforzar las medidas de seguridad en la región.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, se pronunció sobre este caso:

Hay luto en el departamento frente a estos hechos que posiblemente son cometidos por bandas criminales y que ya han cobrado la vida de varias personas”.

El funcionario recordó que esta violenta muerte se suma al asesinato de un conductor de tractomula atacado a bala en Puerto Wilches y al crimen de un agricultor en San Vicente de Chucurí.

