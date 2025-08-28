Policía captura alias ‘Mono Abrahán’, segundo cabecilla de la banda criminal Los Costeños

Miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla capturaron en el municipio de Bello, Antioquia a Abraham Alfredo López Caballero, conocido como alias ‘Mono Abrahán’, quién, según las autoridades, es el segundo cabecilla de la banda criminal Los Costeños, después de alias ‘Castor’.

‘Mono Abrahán’ se convirtió en uno de los delincuentes más buscados de Barranquilla.

Este hombre es señalado de haber trasportado a los sicarios que masacraron a 6 personas en el barrio Las Flores de esta ciudad en hechos que ocurrieron en septiembre del 2022 por lo que fue capturado ese mismo año, sin embargo, en el 2024 quedó en libertad por un vencimiento de términos y desde entonces autoridades estaban tras su pista.

De acuerdo con las labores de inteligencia de la Policía, este hombre viajó a Medellín para concretar alianzas criminales que le permitieran nuevas rutas para el envío de droga a los Estados Unidos y otros países en asocio con la banda Los Triana.

"Se encontraba en Medellín de acuerdo a inteligencia realizando alianzas criminales con el grupo delincuencia organizada conocida como 'Los Triana'. El objetivo era buscar rutas de narcotráfico saliendo desde el Caribe colombiano hacia los Estados Unidos y Europa a través de lanchas rápidas que contaminaban buques en mar abierto. Este individuo con 9 años de trayectoria criminal en el grupo delincuencia común organizada conocida como Los Costeños era uno de los hombres más buscados en Barranquilla se le considera un cabecilla principal de esta misma estructura criminal", informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía metropolitana.

Deberá responder ante las autoridades por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio.