Banda Los Costeños anuncian cese al fuego unilateral por más de un mes en Barranquilla

La banda delincuencial Los Costeños, la cual tiene operación en Barranquilla y su área metropolitana, envió una carta el pasado 22 de agosto al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al director del DNI, Jorge Arturo Lemus, en la que anunciaron un cese al fuego que se extenderá hasta el 30 de septiembre como acto de voluntad para avanzar en las negociaciones con el gobierno.

De acuerdo con la misiva, el grupo, identificado en la comunicación como Bloque Resistencia Caribe, se compromete a suspender delitos como homicidios y extorsiones durante el periodo establecido. El objetivo, según reseña el documento, es generar un espacio que permita medir el impacto de la decisión en la reducción de la violencia.

El anuncio ocurre en un contexto marcado por la agudización de la inseguridad en el Atlántico, donde Soledad y Barranquilla han sido epicentro de homicidios selectivos, atentados con explosivos y extorsiones que han golpeado fuertemente al comercio y al transporte público.

Tensión en la mesa

Días después de producirse esta comunicación, el gobierno informó a los miembros de la mesa sobre la salida de monseñor Cesar Peláez, quien es líder de una comunidad religiosa de Soledad, Atlántico, vinculada a la Iglesia Anglicana. Según conoció Blu Radio, esta persona fue relevada de su cargo como interlocutor desde el sector eclesial y, en su lugar, fue nombrado Camilo Pinedo.

Dicha medida, generó molestias en el grupo jurídico de 'Castor', el cual envió una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar el reingreso del mismo, teniendo en cuenta la influencia en su papel como consejero espiritual. Según Blu Radio conoció, monseñor Peláez habría sido el encargado de convencer a este grupo de hacer un cese al fuego por 37 días, luego de sostener diferentes encuentros en los que aconsejó que este sería un indicio de voluntad ante la ola de crímenes que se venían presentando.

Solo durante los primeros 14 días de agosto, se reportó un incremento del 16% en los crímenes cometidos frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, en los últimos días se está reportando un cambio en la tendencia con dos homicidios menos a 26 días de agosto, lo que redunda en una reducción del 3% en los crímenes.

