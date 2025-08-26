Mujer que estuvo en cartel de los más buscados de Barranquilla fue encontrada muerta en Bolívar

En una trocha conocida Aguas Prietas, a unos cinco kilómetros del casco urbano del municipio de Turbaco, Bolívar, fue encontrado el cuerpo de Laura Vanessa Sorasti Arbeláez, una barranquillera, de 28 años, quien en 2021 hizo parte del cartel de los más buscados de la capital del Atlántico.

De acuerdo a la Policía Metropolitana de Cartagena, que tiene en su jurisdicción esta zona, Sorasti Arbeláez, conocida como alias ‘Laura’, habría sido llevada o citada en este alejado sitio donde fue asesinada de varios impactos de bala.

“Ella había sido capturada por varios delitos en la ciudad de Barranquilla y estamos averiguando por qué o qué relación tiene ella con el área metropolitana de Cartagena o con Turbaco. Esta investigación está muy reciente por lo prematuro del hecho. Estamos haciendo la averiguación de cuáles fueron los móviles y posibles agresores en este caso”, explicó el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena.



La señalaban de ser de Los PapaLópez

En 2021, la Policía de Barranquilla señaló a alias ‘Laura’ de ser integrante de la banda Los Papalópez, y tener a su cargo el cobro de extorsiones, transporte de armas y el manejo de las finanzas producto de la comercialización de estupefacientes de esta organización.

Se desconoce si alias ‘Laura’ se encontraba viviendo en el departamento de Bolívar, o si solo había llegado a cumplir esta cita.