Barranquilla combatirá la extorsión con sistema de alta tecnología: conozca los detalles

Como una respuesta al masivo cierre de negocios por el flagelo de la extorsión en Barranquilla y su área metropolitana, cuyo número supera los 400 desde el 2019 según cifras de Undeco Atlántico, el alcalde Alejandro Char anunció la compra de un sistema de alta tecnología con la que espera combatir a las bandas criminales.

Se trata de un software para extraer información de objetos incautados tales como celulares, tabletas, teléfonos satelitales, drones, GPS y otros dispositivos en poco tiempo, incluyendo recuperar aquellos datos que hayan sido eliminados o protegidos por claves y patrones de seguridad.

Algo que, hasta el momento, implicaba semanas de espera para los investigadores en el Atlántico debido a la falta de recursos, sobre todo porque muchos de estos elementos debían ser enviados a Bogotá para su análisis, teniendo ahora esa posibilidad en el laboratorio de criminalística local.

El alcalde Char calificó la adquisición como una “solución con la que pocas ciudades del país cuentan, valuada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos”.

“Cada vez que se recogía un celular de algún bandido pasaban meses para poder tener la información. Ya teniéndolo aquí en Barranquilla (el nuevo sistema), podemos en cuestión de horas extraer la información del celular y poder imputar de una vez a estos delincuentes que nos tienen sin sueño y a la ciudad confundida. Tienen a Barranquilla amedrentada”, declaró el mandatario.

Blu Radio conoció que dicha herramienta sirve como un aparato de búsqueda tras lograr conectarla al dispositivo a analizar. Allí, el investigador tendrá la oportunidad de recibir en bloque todo lo que haya en el objeto indagado o ajustar una búsqueda por filtros entre las que se puede identificar inmediatamente fotografías de armas, conversaciones, entre otras.

Según el Ministerio de Defensa, la extorsión pasó de 16.704 en 2021 hasta 41.414 casos en 2024. En el caso particular de Barranquilla y su área metropolitana, hablamos de un aumento este año del 67% en capturas por este delito, exactamente 258.

Acerca de los casos denunciados hay una reducción del 2% con respecto a 2024 con 808 denuncias, mientras que por diferentes delitos han sido capturados 355 integrantes de la banda Los Costeños y 101 de Los Pepes.