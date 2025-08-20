Nuevo cuerpo élite contra la extorsión: así reforzarán la seguridad en Bucaramanga

La Policía Metropolitana anunció la creación del Cuerpo Élite Antiextorsión (CEAEX), una unidad especializada del GAULA que tendrá como misión enfrentar de manera directa el delito de la extorsión en Bucaramanga y su área metropolitana.

La estrategia, impulsada por el brigadier general Willian Quintero Salazar, busca frenar el accionar de las estructuras criminales que, según investigaciones, tienen presencia en sectores específicos identificados como focos de mayor riesgo.

El CEAEX concentrará su labor en tres frentes: prevención del delito, anticipación de acciones extorsivas y judicialización de los responsables, con el objetivo de brindar mayor seguridad a comerciantes, empresarios y a la ciudadanía en general.

“Se trata de un grupo operativo que fortalecerá la capacidad institucional para combatir este flagelo y devolver la tranquilidad a quienes han sido víctimas de intimidaciones y cobros ilegales”, precisó la Policía.

De manera paralela, se adelantarán campañas de sensibilización para incentivar la denuncia a través de la línea gratuita 165, en el marco de la estrategia nacional “Yo no pago, yo denuncio”.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a no guardar silencio y a unirse en esta lucha contra la extorsión, delito que en los últimos meses ha golpeado con fuerza a distintos sectores productivos del área metropolitana.