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Juez niega medida de aseguramiento al cantante Churo Díaz tras imputación por presunto abuso sexual

Por ahora, el cantante seguirá formalmente vinculado por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal con menor de 14 años.

Churo Díaz.jpg
Churo Díaz //
Foto: Facebook Churo Díaz
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Un Juez de control de garantías negó solicitud de la Fiscalía de imponer medida de aseguramiento contta el cantante vallenato Jorge Iván Díaz, conocido artísticamente como Churo Díaz, tras la imputación por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

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La Fiscalía y víctimas apelaron la decisión. Por ahora, el cantante seguirá formalmente vinculado por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal con menor de 14 años.

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La diligencia judicial se desarrolló bajo reserva, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y la protección de los derechos de la presunta víctima. Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó los elementos recopilados en la investigación y formalizó la imputación de cargos contra el artista.

Los delitos sexuales fueron cometidos contra su hijastra, quien para la época de los hechos tenía 4 años. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2014 y 2015 en Valledupar. El hoy procesado, de 43 años, al parecer, aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y los momentos en que permanecía bajo su cuidado para agredirla.

Los hechos quedaron al descubierto después de que la víctima presentó cambios en su comportamiento que podrían ser indicativos de una posible situación de abuso sexual.

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