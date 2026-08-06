En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Cali
Gustavo Petro
Luis Fernando Velasco

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Incautaron 30 kilos de marihuana en La Línea: los transportaban en bodegas de un bus intermunicipal

Incautaron 30 kilos de marihuana en La Línea: los transportaban en bodegas de un bus intermunicipal

En medio del operativo, adelantado puntualmente en el kilómetro 16 de la vía Calarcá-Cajamarca, fue capturada una persona.

Marihuana incautada.
Mairhuana incautada.
Foto: Policía Quindío.
Por: Nelson Murillo Escobar
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

En dos maletas, ubicadas dentro de las bodegas de un bus de transporte intermunicipal, la Policía encontró más de 30 kilos de marihuana. En medio del operativo, adelantado e La Línea, una persona fue capturada..

La incautación se logró durante un operativo de control, puntualmente, en el kilómetro 16 de la vía Calarcá – Cajamarca,a la altura del peaje Las Americas. Allí, los uniformados realizaron la inspección a una buseta de servicio público intermunicipal, que cubría la ruta Armenia - Cajamarca. Las dos maletas contenían 30 paquetes de marihuana, que para las autoridades representan 28.390 dosis menos en las calles.

Lea también:

Operativo de la Policía en la Vía Oriental, en el Atlántico, donde fue encontrada la marihuana
Caribe

Caen 32 kilos de marihuana enviados como encomienda en el Atlántico

Bello marihuana.jpg
Antioquia

Incautan un cargamento de marihuana que pretendían distribuir en Bello, norte del Valle de Aburrá

Últimas noticias

Álvaro Uribe y De La Espriella.jpg
Nación

"Pido a Dios que primen la tranquilidad y la felicidad": Uribe por posesión de De La Espriella

Alejandro Eder
Nación

“Es un nuevo amanecer para Colombia”: Alejandro Eder sobre posesión de De La Espriella en Cali

En el hecho, un hombre de 53 años fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías por el delito de tráfico de estupefacientes.

Ahora continúan las investigaciones para determinar a quién pertenecía la carga ilegal.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Quindío

Marihuana

Publicidad

Publicidad

Publicidad