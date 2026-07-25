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Caen 32 kilos de marihuana enviados como encomienda en el Atlántico

El operativo de la Policía en el que se incautó el alucinógeno, se realizó en la Vía Oriental, a la altura del municipio de Sabanagrande.

Operativo de la Policía en la Vía Oriental, en el Atlántico, donde fue encontrada la marihuana
En el registro se encontraron 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con la marihuana.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

La Policía en el Atlántico incautó 32 kilos de marihuana en la Vía Oriental que estaban siendo transportados en un camión afiliado a una empresa transportadora. La mercancía venía camuflada como una encomienda.

Vea también:

Bello marihuana.jpg
Antioquia

Incautan un cargamento de marihuana que pretendían distribuir en Bello, norte del Valle de Aburrá

Al parecer, la sustancia provenía de Santander de Quilichao. Así mismo, la carga fue detectada por uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Atlántico en la Vía Oriental, a la altura del municipio de Sabanagrande.

Los hechos se registraron en este corredor vial, donde los uniformados realizaban actividades de control a vehículos y personas. En el procedimiento fue requerido un tractocamión de servicio público afiliado a una empresa transportadora, en el que se encontró la marihuana, que estaba camuflada bajo la modalidad de encomienda en una caja.

Durante el registro se encontraron 50 paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con el alucinógeno. La sustancia fue dejada a disposición de la Fiscalía, para continuar con el proceso de investigación y establecer la responsabilidad de las personas involucradas en el envío y recepción del alijo.

“Con este importante resultado operacional, la Policía Nacional evita la comercialización de miles de dosis de estupefacientes, afecta las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico y continúa fortaleciendo la seguridad y la convivencia ciudadana en las vías del departamento del Atlántico”, informó la Policía en un comunicado.

Por su parte, el coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, destacó el compromiso de los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes.

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