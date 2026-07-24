Ordenan cárcel para presunto asesino de menor de tres años en Polonuevo, Atlántico

Un juez de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Andrés Felipe Castro Castro, quien estaba siendo investigado por ser el presunto responsable del vil asesinato de Celeste Valentina Osorio, la niña de 3 años que recibió un disparo en su cabeza el pasado fin de semana, cuando se encontraba en la panadería de sus padres, en el municipio de Polonuevo.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, la Fiscalía le imputó el delito de porte ilegal de armas, la cual se le fue encontrada al momento de su captura en una motocicleta.

“Los hechos ocurrieron el pasado 21 de julio, en Baranoa (Atlántico), donde la Policía Nacional le realizó una requisa a Castro Castro y halló en la pretina de su pantalón un revólver. Al solicitarle la documentación del arma este hombre no acreditó el permiso para el porte o tenencia”, escribió el ente acusador en un comunicado.

El coronel Pablo Bueno, comandante encargado de la Policía del Atlántico, también se pronunció por los hechos: “De acuerdo con las investigaciones y el material probatorio recopilado, esta persona presuntamente tuvo participación directa en el doloroso y repudiable acto criminal cometido en un establecimiento comercial del municipio de Polonuevo, en donde lamentablemente perdió la vida una menor de edad. Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, profiriéndose la medida privativa de la libertad en centro carcelario. Y al momento se adelantan todas las actuaciones judiciales como pruebas técnicas para su vinculación en los hechos relacionados en el municipio de Polonuevo con el fin de determinar su participación en este reprochable hecho que nos enluta”, señaló.



“La Policía Nacional actuará con total firmeza y celeridad ante cualquier hecho que vulnere a nuestra comunidad, especialmente cuando se trata de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes”, agregó el alto mando.

La captura fue destacada por Ruth Pareja, líder del movimiento Amplio de Mujeres en el Atlántico, quien además envió un mensaje a las autoridades para que estos actos no vuelvan a suceder.

“Definitivamente es un momento de satisfacción para su familia saber que no va a quedar en impunidad la muerte de la menor, pero esto no debe seguir ocurriendo en el departamento del Atlántico. Hay una deuda con los demás niños que también han sido violentados en esta guerra territorial. Lo mínimo que debe hacer la justicia es ser eficiente, eficaz, pero pienso que estos estos episodios no pueden darse, no pueden volver a repetirse”, fueron sus palabras.

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Por ahora, las hipótesis siguen apuntando a una venganza contra su padre o a un atentado extorsivo contra la panadería de su familia.