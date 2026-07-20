Un nuevo homicidio sacude a Polonuevo, Atlántico, horas después del crimen de una niña

La criminalidad sigue ensañada con Polonuevo, en el Atlántico. Cuando el municipio aún llora el homicidio de una niña de 3 años a la que un pistolero le disparó en la cabeza, un nuevo crimen sacude a ese municipio, que era considerado un remanso de paz.

Según la Policía, esta vez los hechos se presentaron entre las 2 y las 3 de la tarde de este lunes en el barrio Pereque. El hombre asesinado fue identificado como Estiwar Andrés de la Cruz Orellano.

Testigos le contaron a las autoridades que la víctima fue abordada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando se encontraba en plena vía pública y le dispararon para posteriormente huir con rumbo desconocido.

El hombre fue auxiliado y trasladado a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde ingresó sin signos vitales.



A esa misma clínica fue llevada el domingo en la noche con una herida en la cabeza, la niña de 3 años Celeste Valentina Osorio Duque. La menor fue víctima de un sujeto que accionó su arma de fuego desde la ventana de la casa donde estaba con su familia y funciona una panadería.

Imagen ilustrativa AFP

Por la herida, la pequeña Celeste falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, manifestó que no es justo que los niños sean víctimas de la criminalidad en su municipio, una situación que como él lo afirma venía advirtiendo al Gobierno Nacional la Gobernación, la Policía, el Ejército y el Gaula, por los crecientes casos de extorsión que se vienen presentando, así como otros delitos.

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El alcalde le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella mirar hacia Polonuevo para frenar la creciente ola de inseguridad que ya deja 11 homicidios este año, lo que casi cuadriplica los ocurridos en 2025.

“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”.

Señaló Avilés que “Polonuevo cuenta con un solo cuadrante, es decir, una moto con dos uniformados” para un municipio de 21.000 habitantes, lo que calificó de “irrisorio”.

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Recompensa

Después de un consejo de seguridad extraordinario convocado por el alcalde Avilez, el gobernador del Atlántico ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que logre dar con la captura del crimen de la niña.

“Con profundo dolor, condeno el vil homicidio de una menor de tan solo dos años en el municipio de Polonuevo. Manos criminales nos arrebatan una vida inocente en un acto cruel y cobarde, consecuencia de la violencia que se ha tomado a nuestro país sin control alguno. Desde la Gobernación del Atlántico estamos al frente de este lamentable hecho que hoy nos entristece el alma, para dar con el paradero de los responsables de este despropósito lo antes posible. Por eso he dado la instrucción de ofrecer hasta $20 millones de recompensa a quien nos brinde información oportuna que dé con la captura y judicialización de los individuos”.

Agregó el mandatario departamental que quien sea capaz de quitarle la vida a un niño deberá responder ante la justicia sin consideración alguna: “Mi solidaridad con la familia de la pequeña. No descansaremos hasta que los autores de este crimen estén tras las rejas”, concluyó Verano.