En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Instalación Congreso
Desfile 20 de Julio
España, campeón
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Un nuevo homicidio sacude a Polonuevo, Atlántico, horas después del crimen de una niña

Un nuevo homicidio sacude a Polonuevo, Atlántico, horas después del crimen de una niña

El hecho se presento en la tarde de este lunes en el barrio Pereque, cuando el municipio todavía lloraba la muerte a bala de una menor de 3 años.

Asesinato en Polonuevo julio 20
La víctima fue interceptada por sicarios que le dispararon sin mediar palabra.
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

La criminalidad sigue ensañada con Polonuevo, en el Atlántico. Cuando el municipio aún llora el homicidio de una niña de 3 años a la que un pistolero le disparó en la cabeza, un nuevo crimen sacude a ese municipio, que era considerado un remanso de paz.

Vea también:

Niña asesinada en Polonuevo
Caribe

Asesinan a niña de dos años tras ataque a tiros en Polonuevo, Atlántico

Según la Policía, esta vez los hechos se presentaron entre las 2 y las 3 de la tarde de este lunes en el barrio Pereque. El hombre asesinado fue identificado como Estiwar Andrés de la Cruz Orellano.

Testigos le contaron a las autoridades que la víctima fue abordada por sujetos que se movilizaban en una motocicleta cuando se encontraba en plena vía pública y le dispararon para posteriormente huir con rumbo desconocido.

El hombre fue auxiliado y trasladado a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, donde ingresó sin signos vitales.

A esa misma clínica fue llevada el domingo en la noche con una herida en la cabeza, la niña de 3 años Celeste Valentina Osorio Duque. La menor fue víctima de un sujeto que accionó su arma de fuego desde la ventana de la casa donde estaba con su familia y funciona una panadería.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa
AFP

Por la herida, la pequeña Celeste falleció minutos después de ingresar al centro asistencial.

El alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, manifestó que no es justo que los niños sean víctimas de la criminalidad en su municipio, una situación que como él lo afirma venía advirtiendo al Gobierno Nacional la Gobernación, la Policía, el Ejército y el Gaula, por los crecientes casos de extorsión que se vienen presentando, así como otros delitos.

Publicidad

El alcalde le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella mirar hacia Polonuevo para frenar la creciente ola de inseguridad que ya deja 11 homicidios este año, lo que casi cuadriplica los ocurridos en 2025.

“Le hago un llamado al presidente para que se ponga al frente de esta situación en su departamento, porque estas bandas criminales, estos extorsionistas han ganado mucho espacio y necesitamos el apoyo de la Policía, de la Fiscalía”.

Señaló Avilés que “Polonuevo cuenta con un solo cuadrante, es decir, una moto con dos uniformados” para un municipio de 21.000 habitantes, lo que calificó de “irrisorio”.

Publicidad

Recompensa

Después de un consejo de seguridad extraordinario convocado por el alcalde Avilez, el gobernador del Atlántico ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que logre dar con la captura del crimen de la niña.

“Con profundo dolor, condeno el vil homicidio de una menor de tan solo dos años en el municipio de Polonuevo. Manos criminales nos arrebatan una vida inocente en un acto cruel y cobarde, consecuencia de la violencia que se ha tomado a nuestro país sin control alguno. Desde la Gobernación del Atlántico estamos al frente de este lamentable hecho que hoy nos entristece el alma, para dar con el paradero de los responsables de este despropósito lo antes posible. Por eso he dado la instrucción de ofrecer hasta $20 millones de recompensa a quien nos brinde información oportuna que dé con la captura y judicialización de los individuos”.

Agregó el mandatario departamental que quien sea capaz de quitarle la vida a un niño deberá responder ante la justicia sin consideración alguna: “Mi solidaridad con la familia de la pequeña. No descansaremos hasta que los autores de este crimen estén tras las rejas”, concluyó Verano.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Atlántico

Extorsión

Homicidios

Costa Caribe

Publicidad

Publicidad

Publicidad