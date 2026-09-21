Caso Wilfreth Aguilera: víctimas piden trasladar investigación a Bogotá; respaldo de ciclistas

La investigación por la muerte del ciclista Wilfreth Aguilera Torres enfrenta una nueva solicitud por parte de la representación de víctimas. El abogado Leonardo Pinilla anunció que acudirá ante la Fiscalía General de la Nación para pedir que el proceso deje de estar asignado en Facatativá y pase a Bogotá.

La petición ocurre en medio de los cuestionamientos planteados por la familia y su representación jurídica sobre el desarrollo de la investigación y algunas de las decisiones adoptadas desde la muerte del joven, ocurrida el pasado 17 de mayo. A este reclamo también comenzaron a sumarse integrantes de comunidades ciclistas del país. Entre ellos está Álvarito Hoche, quien manifestó públicamente su preocupación por el rumbo del caso y expresó su respaldo a la familia de Wilfreth y al abogado que representa a las víctimas.

Abogado de las víctimas pide intervención de la Fiscalía de Cundinamarca

Leonardo Pinilla confirmó que la representación de víctimas presentó un memorial ante la Dirección de Fiscalías de Cundinamarca. El documento busca que esa dependencia intervenga frente al manejo del proceso y establezca una posición institucional sobre las actuaciones desarrolladas hasta ahora.

El abogado explicó que tanto la familia como su equipo jurídico mantienen preocupación por las decisiones que se han tomado dentro de la investigación: “Esta representación de víctimas, al igual que los familiares de Wilfreth Aguilera Torres, estamos altamente preocupados por las decisiones que ha tomado la justicia en este caso en particular”, afirmó Pinilla.



Según el representante de las víctimas, la familia considera que no ha contado con las garantías que espera dentro del proceso y teme que el caso no avance hacia las consecuencias jurídicas que corresponda establecer a las autoridades.

“La sensación de las víctimas es de total desprotección y, al mismo tiempo, existe una percepción de que no habrá consecuencias jurídicas contra quien cometió los hechos que terminaron con la muerte de Wilfreth Aguilera Torres”, señaló. Pinilla también sostuvo que desde que el expediente llegó a conocimiento de la Fiscalía se han presentado situaciones que, a juicio de la representación de víctimas, deben ser explicadas.

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“Desde el primer momento que llegó este caso a la Fiscalía ha tenido, por decirlo menos, vicisitudes que deben ser aclaradas a esta representación de víctimas y a las víctimas en general”, manifestó.

Solicitarán trasladar el proceso de Facatativá a Bogotá

Uno de los principales anuncios realizados por el abogado es la solicitud formal para modificar la asignación territorial del proceso. La investigación actualmente se adelanta en Facatativá, municipio donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la representación de víctimas considera que existen razones para solicitar que el caso sea conocido por una dependencia en Bogotá.

Solicitaremos a la Fiscalía General de la Nación la variación de asignación del proceso para que sea conocido acá en Bogotá y no en el municipio de Facatativá explicó Pinilla.

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El abogado argumentó que esta modificación permitiría, desde su perspectiva, contar con mayores garantías en el desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta los cuestionamientos que la representación de víctimas ha planteado sobre la actuación de los fiscales que han tenido conocimiento del caso.

“Creo que contaremos con mayores garantías dadas las situaciones que ya hemos tenido en el actuar de los fiscales en dicho municipio”, agregó. La solicitud deberá ser analizada por la Fiscalía General de la Nación, que será la entidad encargada de determinar si procede o no la modificación en la asignación del proceso.

Comunidades ciclistas respaldan a la familia de Wilfreth Aguilera

El caso también ha generado pronunciamientos entre integrantes de la comunidad ciclista. Álvarito Hoche expresó públicamente su preocupación por la situación y pidió que la muerte de Wilfreth Aguilera no quede sin respuestas.

“Hoy me levanto con total decepción, desacuerdo y además preocupación por la situación que está pasando un compañero, un ciclista que murió el 17 de mayo, Wilfreth Aguilera”, manifestó Hoche. El ciclista señaló que lo ocurrido tras la muerte de Aguilera debería generar atención entre quienes hacen parte de la comunidad deportiva y entre la sociedad en general.

Como ciclista, como deportista, como colombiano, creo que hechos tan graves no pueden ser indiferentes ante los ojos de nadie afirmó.

Hoche también manifestó su respaldo a los familiares del joven y al abogado Leonardo Pinilla, quien adelanta las actuaciones en representación de las víctimas: “Apoyo 100 % a su familia y mi total apoyo al abogado Leonardo Pinilla, que está llevando el caso de Wilfreth, porque la familia de Wilfreth necesita respuestas”, sostuvo.

La familia espera avances en la investigación

La solicitud de traslado representa un nuevo capítulo dentro del proceso por la muerte de Wilfreth Aguilera Torres. La representación de víctimas busca que la Fiscalía revise el manejo de la investigación y que se adopten las medidas que correspondan para garantizar el desarrollo del proceso.

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Por ahora, el abogado Pinilla anunció que continuará las actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar la variación de asignación y que el expediente sea conocido en Bogotá. Mientras tanto, las manifestaciones de respaldo provenientes de integrantes de la comunidad ciclista ponen nuevamente el caso en el escenario público. La familia de Wilfreth Aguilera mantiene su exigencia de respuestas sobre lo ocurrido el 17 de mayo y espera que las autoridades avancen en el esclarecimiento de los hechos.

