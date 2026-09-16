Familia de ciclista Wilfreth Aguilera rechaza libertad de conductor por su muerte en mayo

Cuatro meses después de la muerte de Wilfreth Aguilera Torres, un joven de 19 años considerado una promesa del ciclismo, la representación de víctimas, encabezada por el abogado Leonardo Pinilla, manifestó su rechazo a la decisión de un juez de mantener en libertad a Jesús Acosta Rico, conductor investigado por los hechos ocurridos el pasado 17 de mayo en la vía Bogotá-Villeta.

Wilfreth Aguilera murió luego de ser atropellado por una camioneta Renault de color rojo en el sector conocido como Alto de la Tribuna. De acuerdo con la información expuesta en el proceso, al conductor le fue practicada una prueba de alcoholemia que habría registrado grado 2 de alicoramiento.

La familia del joven ha sostenido que, después del accidente, Acosta Rico habría intentado abandonar el lugar. Según su relato, el conductor fue alcanzado metros más adelante por un grupo de motociclistas que se movilizaban por la zona.

En medio del caso, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, también se refirió a las circunstancias del accidente y aseguró que el conductor habría realizado un adelantamiento en doble línea mientras se encontraba en estado de embriaguez y posteriormente habría atropellado al joven ciclista.



Sin embargo, desde la audiencia de legalización de captura, el conductor permanece en libertad. En la más reciente actuación judicial, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento, pero el juez de control de garantías decidió negarla y permitir que Acosta Rico continúe enfrentando el proceso en libertad.

La representación de las víctimas cuestionó esta determinación y señaló que durante la actuación judicial fueron presentados elementos relacionados con las circunstancias en las que ocurrió el accidente, el resultado de la prueba de alcoholemia y las actuaciones que se habrían presentado después del atropellamiento.

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Para la representación de la familia, estos elementos debían ser valorados de manera integral, particularmente frente al comportamiento posterior al accidente y a lo que consideran podría constituir un intento de fuga o posibles maniobras de obstrucción a la justicia.

“Rechazamos de manera contundente esta decisión. Estamos hablando de la muerte de un joven, de una promesa del ciclismo, y de un proceso en el que existen elementos que, desde nuestra perspectiva, debieron ser valorados integralmente. La familia de Wilfreth merece respuestas y merece que todas las actuaciones sean examinadas con el máximo rigor”, señaló el abogado Leonardo Pinilla.