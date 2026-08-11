"La gente sigue angustiada por temor a réplicas del terremoto": gobernadora del Chocó

La zozobra no cesa en el Chocó. Tras el fuerte terremoto que golpeó la región, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba informó que la población atraviesa horas de profunda angustia, no solo por el impacto destructivo del movimiento telúrico inicial, sino por la constante actividad sísmica que se ha registrado durante las últimas horas.

Según la mandataria, los habitantes del departamento han pasado la noche en vela ante la sucesión de réplicas que han mantenido a la ciudadanía en estado de alerta máxima. "La verdad es que anoche hubo muchísima zozobra. Los chocoanos no dormimos porque infortunadamente se dieron tres movimientos sísmicos durante el transcurso de la noche, todos en torno a una magnitud de 2.4 a 3.0", explicó Córdoba en diálogo con Mañanas Blu.

¿Cuál es el balance actual de víctimas y daños estructurales?

El reporte oficial es desalentador. Hasta el momento, la Gobernación del Chocó confirma el fallecimiento de 14 personas y cerca de 131 heridos. Además, se estima que al menos 3.500 personas han resultado directamente afectadas por el colapso de edificaciones. "Dolorosamente, durante la noche, encontramos infortunadamente otro cuerpo. La persona que estábamos buscando no estaba con vida", lamentó la gobernadora, tras precisar que los equipos de rescate mantienen la búsqueda de otros cuatro ciudadanos.

Las afectaciones no se limitan a Quibdó. En el municipio de Unión Panamericana, el corregimiento de El Dos perdió la totalidad de una cuadra de viviendas, mientras que en el corregimiento de La Y el desplome de tres edificaciones dejó víctimas mortales.



Fotografía aérea que muestra a civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, este lunes en Quibdó EFE

¿Qué municipios del Chocó resultaron más afectados?

Aunque el barrio Medrano en Quibdó se convirtió en el epicentro visual de la tragedia por el colapso de edificios y del Colegio Carrasquilla, la crisis es generalizada. San José del Palmar, epicentro del sismo, reportó daños graves en su infraestructura vial, quedando incomunicado debido a movimientos de tierra que bloquearon la única vía de acceso hacia el Valle del Cauca.

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Asimismo, la gobernadora destacó que la capacidad hospitalaria fue puesta al límite. "Me tocó personalmente armar una especie de hospital de campaña en los parqueaderos con carpas de empresas privadas", relató. Detalló que instituciones públicas como la sede de la Gobernación y la Universidad Tecnológica del Chocó presentan daños estructurales críticos que los hacen inhabitables.

¿Cómo avanza la recuperación de los servicios públicos?

Respecto al suministro de energía, la empresa ISPAC ha logrado reconectar aproximadamente al 80% de sus 115.000 usuarios. Sin embargo, un 20% permanece sin electricidad, principalmente en zonas rurales de Quibdó, municipios del San Juan y áreas no interconectadas de la costa pacífica, donde el difícil acceso geográfico complica las labores de reparación.

¿Qué medidas se han anunciado ante la emergencia?

Ante la magnitud de la catástrofe, la gobernadora confirmó comunicación directa con el Gobierno Nacional para coordinar las ayudas. Si bien el panorama es desolador, Córdoba hizo un llamado a la calma frente a la desinformación que circula en redes sociales, la cual ha incrementado el miedo de los ciudadanos a regresar a sus viviendas, muchas de las cuales presentan grietas peligrosas.

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El departamento ahora enfrenta el complejo proceso de evaluar los daños subregistrados, pues las labores de los organismos de socorro han estado priorizadas, hasta ahora, exclusivamente en las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes bajo los escombros. La incertidumbre sobre las futuras réplicas sigue siendo el principal obstáculo para que las familias chocoanas puedan intentar retomar la normalidad.