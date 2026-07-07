Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, será el nuevo ministro de Vivienda

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, fue designado como nuevo ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, convirtiéndose en uno de los representantes de Santander dentro del gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.

El anuncio fue realizado este martes 7 de julio como parte de un nuevo paquete de nombramientos ministeriales.

Beltrán tendrá la responsabilidad de liderar la política nacional de vivienda, agua potable, saneamiento básico y desarrollo territorial, en un momento en el que el sector de la construcción atraviesa una desaceleración y enfrenta importantes retos para reactivar la entrega de viviendas y la ejecución de proyectos de infraestructura urbana.

Jaime Andrés Beltrán, comunicador social, pastor cristiano y dirigente político santandereano, llegó a la Alcaldía de Bucaramanga tras ganar las elecciones de 2023 con más del 50% de la votación.



Sin embargo, en agosto de 2025 el Consejo de Estado anuló su elección y lo apartó del cargo al encontrar configurada una falta por doble militancia durante la campaña electoral.

Tras su salida de la administración municipal, Beltrán se vinculó activamente a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, donde se desempeñó como gerente de regiones y uno de los principales voceros del entonces candidato.

Desde el triunfo electoral ya se especulaba con su llegada al gabinete nacional, posibilidad que terminó confirmándose con su designación al frente del Ministerio de Vivienda.

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Entre los principales desafíos que asumirá el nuevo ministro están la recuperación del sector edificador, que ha registrado cifras negativas en los últimos años, la reactivación de los subsidios para adquisición de vivienda, el fortalecimiento de programas habitacionales y la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado en diferentes regiones del país.

Gremios como Camacol han manifestado su expectativa de trabajar conjuntamente con el nuevo Gobierno para impulsar nuevamente la construcción como motor de empleo y crecimiento económico.

Con este nombramiento, Jaime Andrés Beltrán se convierte en una de las figuras santandereanas con mayor protagonismo dentro del nuevo Gobierno nacional y será el encargado de dirigir una de las carteras con mayor impacto social, responsable de las políticas públicas relacionadas con el acceso a vivienda digna y el desarrollo urbano en Colombia.