Brutal ataque de mujer contra su novio en Bucaramanga: le propinó tres puñaladas

Una violenta disputa conyugal en el centro de Bucaramanga terminó con un hombre hospitalizado y su pareja tras las rejas. Los hechos ocurrieron al interior de un apartamento ubicado en la calle 21 con carrera 20.

Tras una alerta emitida por la central de radio debido a una riña en progreso, patrullas policiales se desplazaron hasta el inmueble. Al ingresar, los uniformados hallaron a un hombre que sangraba tras haber recibido tres heridas con un arma cortopunzante. Ante la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, los agentes ingresaron a la vivienda para asegurar la escena y requerir a la presunta agresora, una joven de 24 años. Durante el procedimiento, la mujer admitió haber sostenido una fuerte discusión con su pareja minutos antes. Acto seguido, hizo entrega voluntaria de un cuchillo, el cual habría sido el arma utilizada para atacar al hombre.

Alarma en Bucaramanga por ola de homicidios: “Hay un incremento en la tasa”, dice experto #MañanasBlu https://t.co/4UqfCwAVVY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 7, 2026

Ante la flagrancia y la gravedad del ataque, la mujer fue capturada de inmediato bajo el cargo de violencia intrafamiliar. Tanto la detenida como el arma incautada ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías será el encargado de definir su situación jurídica y determinar si se le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su parte, las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía a resolver las diferencias a través del diálogo y recordaron que las líneas 123 y el celular 314 358 7212 están habilitados para denunciar de manera confidencial cualquier alteración al orden público o violencia del hogar.

Publicidad

“La Policía Nacional mantiene una respuesta oportuna frente a cualquier hecho que afecte la integridad de las personas. Invitamos a la ciudadanía a solucionar los conflictos por la vía del diálogo y a informar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la convivencia”, concluyó el coronel Héctor Daniel García Acevedo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.